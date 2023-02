Urzędnicy ich nie lubią, politycy nie znoszą. Fundacja Wolności tłumaczy się z zarzutów o złamanie zasad

W połowie lutego br. TOK FM ujawniło, że prezes Fundacji Wolności Krzysztof Jakubowski, był jednym z ekspertów Narodowego Instytutu Wolności. To rządowa agencja powołana do życia przez wicepremiera i ministra kultury Piotr Glińskiego. W teorii instytut miał wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W praktyce wyglądało to tak, że znaczna część środków trafiała do organizacji katolickich oraz związanych z politykami PiS. Jednym z beneficjentów NIW było też stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości Roberta Bąkiewicza.

Krytykują i biorą pieniądze

Jak ustaliliśmy, nie tylko prezes Fundacji Wolności Krzysztof Jakubowski znalazł się w gronie ekspertów NIW. Projekty oceniał również jego najbliższy współpracownik Krzysztof Kowalik (jednocześnie redaktor naczelny portalu Jawny Lublin). Jakubowski oceniał wnioski organizacji pozarządowych m.in. w latach 2019, 2020 i 2022. Z kolei Krzysztof Kowalik był ekspertem NIW w latach: 2020, 2021 i 2022.

>>Czarnek "PiS-owskim deweloperem". Katolicka fundacja dostała 1 mln zł na lokal w apartamentowcu<<

Problem w tym, że obecnie prezes Fundacji Wolności wielokrotnie krytykował w mediach podział publicznych środków. Tak było, kiedy jego organizacja nie dostała środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Tak jest również teraz, kiedy cała Polska żyła aferą “willa plus”, kiedy to szef MEiN Przemysław Czarnek rozdał 40 mln zł na organizacje związane pośrednio lub bezpośrednio z politykami PiS.

Całej sprawie smaczku dodaje fakt, że eksperci NIW za ocenianie wniosków otrzymywali pieniądze. Za jeden można było dostać od 100 do 200 zł brutto. Nie wiemy jednak, ile wniosków ocenili w ciągu tych kilku lat.

Jakubowski rezygnuje, Kowalik trwa

Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacja Wolności mówi, że oceniał od 20 do 40 wniosków rocznie, składanych w ramach kilku programów Narodowego Instytutu Wolności, organizacji przyznającej organizacjom pozarządowym rocznie około 200 mln zł. Nie było wśród nich wniosków związanych ze stowarzyszeniem Roberta Bąkiewicza ani projektów jakichś kontrowersyjnych organizacji lub powiązanych z politykami PiS. Przy NIW pracuje około 400 ekspertów z dużym doświadczeniem, rocznie oceniają kilka tysięcy wniosków.

>>Radna Lublina, Anna Ryfka straci mandat? Fundacja twierdzi, że złamała prawo <<

- W styczniu 2022 r. zakończyłem współpracę z NIW w roli eksperta. Było to wynikiem moich spostrzeżeń i analizy jak to z tymi ekspertami jest. Że jeden ocenia dany projekt wysoko, a drugi niżej i dana organizacja nie dostaje środków. Dopiero po mojej rezygnacji wyszła ta sytuacja z naszym wnioskiem o przyznanie grantu. Otrzymaliśmy bardzo wysoką punktację, ale komisja konkursowa w przypadku 19 organizacji w tym naszej Fundacji Wolności zmniejszyła punktację, a innym sztucznie zawyżyła. To było złodziejstwo, przekroczenie uprawnień komisji – mówi Krzysztof Kowalik.

To, że Fundacja Wolności wzięła z NIW w latach 2019 – 2020 dwa granty, w sumie na ok. 300 tys. zł jej szef określa słabym wynikiem.

- Na 9 wniosków dostaliśmy dofinansowanie na 2. Mnóstwo organizacji pozarządowych, takich jak my, składa tam wnioski. W Fundacji Wolności mamy założenie, że nie bierzemy pieniędzy od samorządów, prezydenta, marszałka, wojewody, żeby nie wejść w jakiś konflikt interesów. Oczywiście można byłoby się pozbawić szansy na środki z największej w Polsce puli dla organizacji pozarządowych, ale na to może sobie pozwolić niewiele watchdogów. Byłoby idealnie móc utrzymywać się tylko z darowizn, z 1,5 proc. podatków – dodaje Jakubowski – Natomiast jest mi na pewno przykro, że osoba którą znam osobiście, Elżbieta Wąs z organizacji Lubartów Obywatelskie Miasto wprowadza nieprawdę, to nie jest tak, że oceniam wnioski NIW i jednocześnie krytykuję. Gdy zacząłem w kwietniu ubiegłego roku krytykować rozdział środków z NIW, wtedy już nie byłem ekspertem - podkreśla.

>>Każdy może patrzeć władzy na ręce. Fundacja Wolności robi to od 10 lat<<

Krzysztof Kowalik, redaktor naczelny Jawnego Lublina do dziś jest ekspertem NIW i uważa, że niezależni eksperci tacy jak Krzysztof Jakubowski czy on powinni tam być, żeby na ich miejsce nie weszli ci, którzy mają powiązania z władzą. Jego zdaniem nie ma tu żadnego konfliktu interesu.– Zdaniem niektórych 25 proc. funduszy z NIW jest rozdawana z klucza partyjnego, a 75 proc. jest niezależnych i ja chciałbym mieć wpływ na tę większość, która jest do dyspozycji organizacji pozarządowych, żeby była oceniana w sposób prawidłowy – stwierdza Krzysztof Kowalik.