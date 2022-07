Firma z Lublina produkuje 30 tys. ton surowca. Wynalazek z Politechniki Lubelskiej ma na tym skorzystać

Ileż jest do odkrycia w laboratorium międzyuczelnianym?

Zagadnienia związane z matematyką, fizyką, mechaniką i pokrewnymi im dziedzinami nie należą do łatwych w przyswajaniu. Pomimo tego, że zajmują się opisem otaczającego nas świata, są często sformułowane w języku, wywołującym u studentów gęsią skórkę. Bardzo często zapominamy, że istota studiów technicznych nie ogranicza się do nauki teorii i zapamiętywania wzorów, To również zastosowanie w praktyce zdobyczy świata nauki, dające możliwość wglądu w to, co nie jest możliwe do zobaczenia gołym okiem. Laboratorium Międzyuczelniane, z którego WMT korzysta także w trakcie zajęć laboratoryjnych i projektowych, posiada wyposażenie nieczęsto spotykane nawet w profesjonalnych laboratoriach naukowych. Nasi studenci mogą czerpać doświadczenie i uczyć się pracy na urządzeniach wykorzystywanych w przemyśle, oraz wynieść bezpośrednie umiejętności potrzebne w laboratorium zakładowym lub przy kontroli jakości.