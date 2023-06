Joga w parku w Lublinie. Nawet organizatorzy są zaskoczeni frekwencją

Gdy jest ładna pogoda w Parku Ludowym nigdy nie jest pusto. Ale gdy na centralnym trawniku leży kilkaset mat a na nich ćwiczą uczestnicy zajęć z jogi – robi to wrażenie. Kilkaset, to nie jest przesada, najliczniejsza grupa jakiej do tej pory doliczyli się organizatorzy to 320 osób.

- Zapraszamy wszystkie osoby chcące zaprzyjaźnić się z jogą. Codzienne zajęcia pomogą ci poradzić sobie ze stresem, przemęczeniem i napięciem w ciele. To miejsce gdzie znajdziesz wewnętrzny spokój – zachęcali organizatorzy, którzy przygotowują w wielu miastach Polski specjalne wydarzenia. Tym razem to Lublin Joga Festiwal.

Jeszcze do 30 czerwca, codziennie o godz. 18 w Parku Ludowym zaczynają się zajęcia o identycznym przebiegu: ćwiczenia pranajamy, praktyka hatha-jogi i głęboka relaksacja.

- Przyszłyśmy pierwszy raz, bo miałyśmy sesję, ale już jesteśmy po egzaminach i taki relaks był bardzo przyjemny. Miałyśmy jogę w ramach zajęć z wf na studiach, jednak tutaj na świeżym powietrzu i przy akompaniamencie muzyki jest bardzo fajnie. To, że już ćwiczyłyśmy nie miało znaczenia, bo nawet gdy były jakieś trudniejsze ćwiczenia, prowadząca pokazywała łatwiejsze wersje do wykonania – mówią Katarzyna i Zuzia, studentki PR i zarządzania informacją na UMCS, które we wtorek wzięły udział w „Jodze na trawie w Parku Ludowym”.