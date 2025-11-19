Koncerty, spektakle i potańcówka. Ruszyła jesienna edycja programu „Aktywny Senior”

Ruszyła jesienna odsłona programu „Aktywny Senior”, w ramach którego miasto przygotowało serię spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla mieszkanek i mieszkańców Lublina w wieku senioralnym. W planie znalazły się m.in. koncerty, spektakle, zajęcia prozdrowotne i potańcówka. Część wydarzeń wymaga wcześniejszych zapisów.
Program ma zachęcać lubelskich seniorów do aktywnego spędzania czasu, rozwijania pasji i dbania o zdrowie. Wydarzenia odbywają się przy współpracy miejskich jednostek oraz partnerów zewnętrznych.
– Aktywny Senior Jesienią to program, dzięki któremu nasze najstarsze mieszkanki i mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas i rozwijać swoje pasje. Uczestnicy udowadniają, że nigdy nie jest za późno, by zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Chcemy, aby każda osoba w wieku senioralnym czuła się ważną częścią naszej społeczności – podkreśla Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. społecznych.
Co w programie?
W ramach „Aktywnego Seniora” zaplanowano:
-
koncert Boarte Piano Trio,
-
koncert Stylowej Orkiestry Tanecznej,
-
spotkanie prozdrowotne z cyklu „Herbatka u Władka – Dbamy o zdrowie”,
-
potańcówkę w Lubelskim Domu Technika,
-
spektakl „Bal w operze”.
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. W zależności od wydarzenia obowiązują zapisy telefoniczne lub osobisty odbiór wejściówek.
Harmonogram online
Pełny program, wraz ze szczegółami dotyczącymi zapisów, dostępny jest na stronie internetowej.