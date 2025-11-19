Koncerty, spektakle i potańcówka. Ruszyła jesienna edycja programu „Aktywny Senior”

Program ma zachęcać lubelskich seniorów do aktywnego spędzania czasu, rozwijania pasji i dbania o zdrowie. Wydarzenia odbywają się przy współpracy miejskich jednostek oraz partnerów zewnętrznych.

– Aktywny Senior Jesienią to program, dzięki któremu nasze najstarsze mieszkanki i mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas i rozwijać swoje pasje. Uczestnicy udowadniają, że nigdy nie jest za późno, by zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Chcemy, aby każda osoba w wieku senioralnym czuła się ważną częścią naszej społeczności – podkreśla Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. społecznych.

Co w programie?

W ramach „Aktywnego Seniora” zaplanowano:

koncert Boarte Piano Trio,

koncert Stylowej Orkiestry Tanecznej,

spotkanie prozdrowotne z cyklu „Herbatka u Władka – Dbamy o zdrowie”,

potańcówkę w Lubelskim Domu Technika,

spektakl „Bal w operze”.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. W zależności od wydarzenia obowiązują zapisy telefoniczne lub osobisty odbiór wejściówek.

Harmonogram online

Pełny program, wraz ze szczegółami dotyczącymi zapisów, dostępny jest na stronie internetowej.