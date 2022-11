Lublin. Dzielą się sprzętem po wielkim szpitalu covidowym

Szpital działał od grudnia 2020 roku i został utworzony jako wsparcie dla placówek medycznych w regionie w szczytach kolejnych fal pandemii koronawirusa. Do marca 2022 roku udzielił pomocy około 1100 pacjentom. Tak jak wszędzie, także tutaj Covid-19 zbierał śmiertelne żniwo. W trakcie działalności szpitala w Targach Lublin zmarło blisko 70 pacjentów.

Działalność szpitala tymczasowego kosztowała podatników 65 mln zł. Sama adaptacja hali do potrzeb oraz zakup wyposażenia i jego ubezpieczenie pochłonęło blisko 30 mln zł. Został kupiony też sprzęt medyczny, który teraz jest rozdawany szpitalom w regionie.

Dotychczas sprzęt otrzymały SPSK Nr 1 w Lublinie, szpital w Tomaszowie Lubelskim, szpital w Łukowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie i szpital w Puławach. Trafiły tam m.in. łóżka, zestawy pomp infuzyjnych, kardiomonitory, respiratory, tomograf komputerowy, laryngoskopy, nosze pachtowe, rolki do przekładania pacjenta, statywy do kroplówek, zestawy do tlenoterapii wysokimi przepływami, wózki inwalidzkie, wózki do transportowania pacjenta, wózki do przewożenia potraw, urządzenia do grzania płynów, pulsoksymetry, termometry, aparaty USG, aparaty RTG i stetoskopy.

– Podział został dokonany zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, zgodnie z którymi w pierwszej kolejności sprzęt medyczny należy relokować do szpitali udzielających świadczeń dla pacjentów z Covid-19 lub mogących ich udzielać w przyszłości (szpitale zakaźne), a w dalszej kolejności do pozostałych podmiotów medycznych – wyjaśnia Agnieszka Strzępka, rzecznika wojewody lubelskiego.