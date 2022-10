Avia Świdnik w sobotę zagra w Krakowie z Wieczystą. Mają pomysł na faworyta

To będzie najciekawszy mecz weekendu w grupie czwartej. Avia wybiera się do Krakowa na mecz z wielkim faworytem do awansu, czyli Wieczystą. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12, a transmisję będzie można obejrzeć na kanale youtube CFsport.