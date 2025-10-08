Lublin szuka kreatywnych. Ruszył nabór do projektu promującego lokalnych twórców

Projekt „Kreatywni” prezentuje twórców związanych z Lublinem: innowatorów, rzemieślników, projektantów i przedsiębiorców, którzy dzięki swojej pasji zmieniają codzienność mieszkańców. W trakcie projektu powstają profesjonalne fotografie i krótkie filmy, ukazujące kulisy pracy, proces twórczy oraz historie stojące za wyjątkowymi produktami i usługami.

Celem inicjatywy jest identyfikacja lokalnych talentów, inspirowanie mieszkańców, promocja innowatorów oraz wspieranie rozwoju sektora kreatywnego w mieście.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się pełnoletnie osoby związane z Lublinem – zarówno prowadzące działalność gospodarczą, jak i te, które realizują swoje pomysły poza formalnymi strukturami. Zgłoszenia mogą przesyłać sami twórcy lub osoby trzecie, które chcą wyróżnić kreatywnych ludzi ze swojego otoczenia.

Termin „kreatywny” obejmuje twórców działających m.in. w filmie, muzyce, multimediach, rzemiośle, architekturze, designie, modzie, grach wideo, oprogramowaniu, radiu, telewizji czy wydawnictwach.

Wybrani przez jury uczestnicy wezmą udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej i nagraniach filmowych. Efekty ich pracy zostaną zaprezentowane podczas finałowego wydarzenia, które połączy wystawę fotografii, projekcję filmów oraz spotkania z bohaterami projektu. Jury wyłoni maksymalnie 10 laureatów tegorocznej edycji.

Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Teatr Stary w Lublinie.