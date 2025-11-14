Lublin zyska 388 mieszkań na wynajem. Dopłaty do czynszu zrobią różnicę

Na budowie trwają już ostatnie prace porządkowe, wykończeniowe i meblowanie mieszkań. Za realizację odpowiada firma API sp. z o.o. Osiedle tworzą trzy budynki o wysokości 5–7 kondygnacji, zaprojektowane przez pracownię Stelmach i Partnerzy.

Od kawalerki po 78 mkw. i ogródki na parterze

W nowych blokach powstało 388 mieszkań o powierzchni od 27 do 78 mkw. Na parterach zaplanowano lokale z ogródkami, a od strony ul. Krochmalnej i Cukrowniczej – również lokale usługowe. W podziemiu znajdą się garaże i komórki lokatorskie. Teren zostanie obsadzony drzewami, krzewami i trawami ozdobnymi.

Najemcy będą mogli wybrać standard wykończenia – od mieszkań „pod klucz” do pełni wyposażonych lokali gotowych na wprowadzenie się od razu.

Kto może liczyć na dopłaty?

Dopłaty do czynszu – nawet 800 zł miesięcznie – będą wypłacane przez BGK. O przyznaniu zdecydują dochody najemców, np.:

limit dla 1 osoby: 8 181 zł netto,

limit dla 3 osób: 14 727 zł netto.

W procesie naboru punktowane będą m.in.:

brak własnego mieszkania,

rozliczanie PIT-u w Lublinie,

przeprowadzka do miasta w związku z pracą lub nauką,

rodziny z dziećmi,

młodzi absolwenci do 30. roku życia.

Kandydaci przejdą też weryfikację czynszową i sprawdzenie historii płatniczej w bazach KRD i BIG InfoMonitor.

Nabór rozpocznie się po Nowym Roku

Ratusz informuje, że trwają uzgodnienia między miastem a spółką MDR Lublin Krochmalna. Nabór osób uprawnionych do wynajmu poprowadzi Wydział Spraw Mieszkaniowych UM Lublin na początku przyszłego roku. Same umowy mają być podpisywane na przełomie I i II kwartału 2026 r.

– W rejonie ul. Krochmalnej rozważana jest również kolejna inwestycja mieszkaniowa. W przyszłości może to pozwolić na wprowadzenie preferencji dla wybranych grup zawodowych, jeśli będzie taka potrzeba – przekazuje Joanna Stryczewska z biura prasowego ratusza.

PFR Nieruchomości od dekady realizuje inwestycje mieszkaniowe na wynajem w całym kraju. W ramach zarządzanych funduszy powstało już ponad 7,2 tys. mieszkań m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku czy Poznaniu.

