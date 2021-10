Naukowcy z prestiżowych polskich uczelni z zarzutami. Wyłudzali dotacje z lubelskiej agencji

Zatrzymani, właśnie przez lubelską policję, mają odpowiadać za m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia.

- Prezes jednej ze spółek zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań fotonicznych wszedł w porozumienie z przedstawicielami kilku innych podmiotów działających w branży światłowodowej - wyjaśnia kom. Andrzej Fijołek, rzecznik KWP w Lublinie i dodaje: - Ich celem było wprowadzenie w błąd pracowników LAWP i wyłudzenie dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Wyjaśnijmy przytoczony skrót, pod którym kryje się Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. To instytucja podlegająca urzędowi marszałkowskimi, a zajmująca się przyznawaniem unijnych funduszy.

Prestiżowa uczelnia

Główny podejrzany w sprawie to 51-letni Tomasz N. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, jest pracownikiem naukowym jednej z prestiżowych krakowskich uczelni. Śledczy ustalili, że to on zorganizował nielegalny proceder. Zakładał szereg spółek w Lublinie i na Mazowszu, które miały wdrażać nowoczesne technologie. Występowały w tym celu o unijne dotacje. LAWP wypłaciła firmom 9,7 mln zł.

- Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie nierzetelnych oświadczeń o realizacji projektu, w tym o kosztach zakupionych urządzeń. Ich wartość została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości rynkowej - wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Śledczy ustalili, że członkowie grupy chcieli wyłudzić kolejne 4 mln zł. Pracownicy LAWP wpadli jednak na trop nielegalnego procederu. Zablokowali wypłatę pieniędzy i zawiadomili prokuraturę.

Poważne zarzuty

Tomaszowi N. postawiono zarzuty dotyczące założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzania dotacji i prania pieniędzy. Kolejna z podejrzanych - 42-letnia Katarzyna P. z Warszawy - odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i składanie nierzetelnych dokumentów.

Wobec obu z tych osób skierowano wnioski o tymczasowe aresztowanie. Pozostałych siedmioro podejrzanych jest pod dozorem policji. Wśród nich są naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.