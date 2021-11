Nie chcą „patologii deweloperskich”. Fundacja bierze pod lupę urzędników

Plan zagospodarowania to kluczowy dokument, który określa przeznaczenie poszczególnych terenów. Przesądza o tym, gdzie można zbudować blok mieszkalny, a gdzie hotel. Ustala również to, jak wysokie mogą być nowe budynki i ile miejsc parkingowych powinno towarzyszyć nowym inwestycjom. Plan wyznacza również linie, za które nie może wykraczać zabudowa, wskazuje też miejsca na zieleń.

Takiego dokumentu nie doczekało się jeszcze około 45 proc. obszaru Lublina. Zdaniem lubelskiej Fundacji Wolności prace planistyczne posuwają się zbyt wolno. – Pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego rośnie w tempie średnio 1 proc. rocznie – zauważa Krzysztof Jakubowski, prezes fundacji. – W tym tempie całe miasto zostanie pokryte planami do czasu, gdy będę osiemdziesięciolatkiem.

Jako przykład zbyt wolnego tempa prac nad planami Fundacja Wolności podaje obszar w rejonie ul. Zelwerowicza i Koncertowej. Decyzja o rozpoczęciu prac zapadła w Radzie Miasta w 2014 r., ale ostateczny dokument nie został wciąż uchwalony.

– Praca nad planem i jego zmianą jest rozciągnięta w czasie ze względu na intensywność, często wielokrotnych, konsultacji społecznych – tłumaczy Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Wyjaśnia, że konieczne są też wielokrotne uzgodnienia z różnymi instytucjami. – Dlatego prace nad planem trwają po kilka lat. Nie jest to przypadek tylko Lublina, dotyczy wszystkich większych miast w Polsce. Aktualnie pokrycie planistyczne miasta wynosi około 55 proc., co jest wskaźnikiem wysokim w porównaniu do innych dużych ośrodków miejskich.

Ratusz stwierdza ponadto, że prace nad planem dla okolic ul. Zelwerowicza spowolnił brak studium przestrzennego, które zostało uchwalone w lipcu 2019 r. – Po tym terminie nastąpiło uzgadnianie i wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego po raz pierwszy – wyjaśnia Góźdź. Teraz projekt jest znowu uzgadniany z różnymi instytucjami, co potrwa do 23 listopada. Dopiero potem dokument będzie mógł być ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

Tam, gdzie nie ma planu, tam inwestycje prowadzone są w oparciu o tzw. wuzetki, czyli decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawane przez urzędników. Zdaniem Fundacji Wolności rodzi to okazje do „patologii deweloperskich” oraz ewentualnej korupcji, bo nie ma tu żadnych konsultacji społecznych, a decyzja zapada w gabinetach.

– Dlaczego przygotowanie planów idzie tak powoli? Być może urzędnicy są zajęci innymi rzeczami, np., wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – mówi Jakubowski. – Według naszych informacji w zeszłym roku tzw. wuzetek wydał około 700.

– Postępowanie dotyczące ustalenia warunków zabudowy wszczynane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego inwestora. Miasto nie ma wpływu na liczbę składanych wniosków – stwierdza Góźdź. – Rosnąca liczba wniosków nie wynika wyłącznie z braku miejscowych planów zagospodarowania. Pomimo uchwalanych planów liczba wniosków rośnie, co świadczy m.in. o rozwoju budownictwa mieszkalnego i usługowego w Lublinie.

– Rozpoczynamy monitoring inwestycji deweloperskich w Lublinie oraz tego, co dzieje się na styku inwestorów, deweloperów i Urzędu Miasta – zapowiada Jakubowski, którego fundacja dostała na ten cel ponad 60 tys. euro dwuletniego grantu z funduszy norweskich. Prezes liczy na to, że mieszkańcy będą zgłaszać problematyczne miejsca i działania. – Naszym celem jest zdiagnozowanie sytuacji problemowych i wskazanie możliwych rozwiązań. Liczymy, że podjęte działania przysłużą się mieszkańcom Lublina, ale będą też wsparciem dla urzędników.