Policja z Lublina szuka Marka Gędka. 40-latek wyszedł z domu i nie wrócił

Biała Podlaska. Po zmianach w Radzie Miasta. „O współpracy raczej nie było mowy”

Kto komu bardziej przeszkadzał? Takie pytanie nasuwa się po niedawnym odwołaniu radnego Roberta Woźniaka (Koalicja Obywatelska) z funkcji wiceprzewodniczącego, bo uwagi co do dotychczasowej współpracy ma zarówno on, jak i przewodniczący rady Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa).