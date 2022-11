Próbował zgwałcić kobietę w toalecie klubu w Lublinie. Policja szuka Marcina Kruczka

Dlaczego warto stosować pełnowartościową dietę?

Ceny żywności nieustannie rosną, dlatego warto uważnie przyjrzeć się temu, co trafia do koszyka zakupowego. Czy to faktycznie zdrowe wybory? Czym jest pełnowartościowe jedzenie? I czy może być tańsze i wygodniejsze? Sprawdźmy to.