Bili, grozili i przetrzymywali 18-latka, żeby zmienił zeznania

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie dzielnicy LSM. Według ustaleń policji, para miała obezwładnić i zamknąć w mieszkaniu 18-letniego znajomego, by zmusić go do zmiany zeznań w toczącym się postępowaniu. Młody mężczyzna był bity po całym ciele, w wyniku czego doznał obrażeń ciała.

– Sprawcy kierowali również groźby wobec pokrzywdzonego oraz jego rodziny i domagali się pieniędzy na spłatę długu jednego z napastników – przekazał podinsp. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. W prokuraturze usłyszeli zarzuty wymuszenia rozbójniczego, wywierania wpływu w toczącym się postępowaniu, pozbawienia wolności oraz uszkodzenia ciała.

Na wniosek śledczych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanych. 30-latek spędzi za kratami najbliższe 3 miesiące, a jego 20-letnia partnerka – 2 miesiące.

Za zarzucane im czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.