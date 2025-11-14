Rolnik Roku 2025 – kapituła wybrała laureatów

Przed nami finał 7. edycji plebiscytu Rolnik Roku. Gala finałowa odbędzie się w wyjątkowym miejscu, ściśle związanym z rolnictwem – na Lubelskim Rynku Hurtowym w Elizówce.

W tym roku liczbę kategorii zredukowaliśmy do trzech: Rolnik Roku, Hodowca Roku oraz Koło Gospodyń Wiejskich Roku. Kolejną zmianą jest głosowanie czytelników poprzez sondę – w ten sposób wyłoniliśmy laureatki w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku. W bezpłatnej sondzie czytelnicy oddali 34 115 głosów na 20 kandydatur. Wyniki znajdziecie na naszej stronie.

Laureaci w kategoriach Rolnik Roku i Hodowca Roku zostali wyłonieni przez kapitułę naszego konkursu. W jej skład weszli przedstawiciele naszych partnerów: Andrzej Romańczuk (dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), Stanisław Żmijan (dyrektor lubelskiego ośrodka terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), Waldemar Banach (dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego) oraz Paweł Turczyn (dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego). Kapituła zapoznała się z materiałami plebiscytowymi, a następnie w tajnym głosowaniu wybrała laureatów trzech pierwszych miejsc w kategoriach Rolnik Roku i Hodowca Roku. Warto dodać, że w pierwszej kategorii zgłoszono dziesięć kandydatur, a w drugiej – cztery.

Wyniki ogłosimy podczas gali 26 listopada, natomiast dodatek poświęcony naszemu plebiscytowi Rolnik Roku 2025 ukaże się 28 listopada w Dzienniku Wschodnim.