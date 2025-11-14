Ruszają darmowe szkolenia z bezpieczeństwa – pierwsze za tydzień

W czwartek 20 listopada pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin przypomną o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, w tym rozpoznawaniu sygnałów alarmowych oraz zasad bezpiecznego zachowania.

– Zbliżające się szkolenie jest kolejnym elementem naszych działań, jakie podejmujemy na rzecz bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców. Chcemy, aby Lublin był miejscem bezpiecznym, a każda chętna osoba mogła w przystępny sposób pozyskać niezbędną wiedzę na wypadek sytuacji kryzysowych. Zachęcam Państwa do udziału w spotkaniu, wspólnie możemy budować silne i odporne społeczeństwo – mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta.

Pierwsze wydarzenie w ramach cyklu szkoleń odbędzie się w sali kinowej Domu Kultury LSM (ul. Wallenroda 4a) w przyszły czwartek w godz. 16-18. Podczas spotkania mieszkańcy dowiedzą się m.in. o zasadach zachowania w sytuacjach kryzysowych, dostępności obiektów zbiorowej ochrony na terenie miasta oraz idei punktów odporności społecznej. Wstęp jest całkowicie wolny. Bezpłatne wejściówki można odebrać w sekretariacie DK LSM od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

– Podczas szkolenia nie tylko przekażemy najważniejsze zasady bezpieczeństwa i procedury, ale także zwiększymy świadomość mieszkanek i mieszkańców na temat miejsc ochrony zbiorowej oraz działań wspierających odporność społeczną. Chcemy, aby każda osoba mogła w przystępny sposób dowiedzieć się jak reagować w sytuacjach zagrożeń. Dzięki współpracy z Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową już w przyszły czwartek blisko 200 osób zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa – wyjaśnia Mirosław Sokal z wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Kolejne otwarte spotkanie dla lublinian w ramach tego samego cyklu odbędzie się 4 grudnia (czwartek). To szkolenie zostanie przeprowadzone przy współpracy z Fundacją Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ramach projektu „Łączy nas bezpieczeństwo”. Szczegóły mają pojawić się w przyszłym tygodniu.