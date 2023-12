Samotna matka walczy o godne życie. Pomóc może każdy

- Nigdy nie zaznałam prawdziwej miłości – przyznaje nasza bohaterka. - Matka w osiemnaste urodziny powiedziała mi przez telefon, żebym zdechła, i że „zniszczyłam jej życie”. Wtedy nie wiedziałam, co jeszcze mnie czeka.

Paulina wychowała się w patologicznej rodzinie, a później przyszła pora na toksyczny związek. Niespełna trzy lata temu na świat przyszedł jej syn. Z ojcem dziecka rozstała się, gdy jeszcze była w ciąży. W międzyczasie ukończyła kurs pracownika biurowego, co dało jej nowe kwalifikacje. Dzięki temu zatrudniła się w firmie fotowoltaicznej. Praca za najniższą krajową i alimenty na 2,5 rocznego syna pozwalają jej jedynie na przetrwanie z miesiąca na miesiąc. Gdy wszystko zaczęło się powoli układać, zaczęły się kolejne problemy.

- 10 maja wynajęłam mieszkanie po okazyjnej cenie. W ramach obniżki czynszu zgodziłam się posprzątać po poprzednich lokatorach. W trakcie okazało się jednak, że dom trzeba tak naprawdę odgruzować. Usterki czaiły się na każdym kroku – mówi nasza rozmówczyni.

Dla nowej lokatorki przy ulicy Krochmalnej codziennością okazały się spadające na głowę rolety, powyrywane gniazdka, a przede wszystkim brak jakiejkolwiek sprawnej kratki wentylacyjnej oraz utajony grzyb, stwierdzony przy przeglądzie lokalu w październiku.

- Żyliśmy przez tydzień bez kuchenki, od początku była wadliwa. W tej sytuacji kazali nam wyłączyć korki na weekend zamiast przyjechać i coś z tym zrobić. Nie mogłam wyłączyć też piekarnika, nikt nie wiedział, gdzie jest gniazdko. Byłam coraz bardziej przerażona. Żeby tego było mało, dziecko na wizycie lekarskiej zdiagnozowano jako wyziębione – wspomina Paulina.

Kobieta postanowiła się wyprowadzić, przede wszystkim ze względu na dobro swojego syna. Z właścicielką mieszkania nie może jednak dojść do porozumienia, a ta nie che jej zwrócić kaucji i grozi sądem. 24-latka tymczasowo zamieszkała w Lubelskim Centrum Interwencji Kryzysowej, gdzie wraz z synem otrzymali „ludzkie” warunki do życia. To jednak mieszkanie na tymczasem.

https://www.dziennikwschodni.pl/na-sygnale/koszmar-samotnego-macierzynstwa-na-krochmalnej,n,1000334153.html

- Najszybszym ratunkiem jest lokal do remontu od Miasta, jednak połowę środków muszę zebrać przed podpisaniem umowy. Jak nie zdarzę wyremontować mieszkania w określonym czasie 3 miesięcy, niestety stracę prawo do lokalu. – mówi Paulina, która chętnie przyjmie każdą pomoc, nie tylko materialną. Trudna sytuacja sprawiła, że musiała tymczasowo oddać swojego psa Dafi. To był dla niej kolejny cios. - Musiałam szybko dojrzeć. Za szybko. Nigdy nie liczyłam na zasiłki i zapomogi. Funkcjonuję ostatkiem sił, ale nie poddam się tak łatwo. Cała sytuacja pokazała mi, że jestem bardzo silną kobietą, silniejszą niż myślałam – zauważa Paulina, która pomimo obaw założyła zbiórkę na internetowym portalu. Pomóc może każdy.

https://pomagam.pl/naszabezpiecznaprzysta/