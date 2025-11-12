Sprzedawali chronione gatunki bez odpowiednich zezwoleń

W ubiegły weekend w Lublinie odbywały się targi terrarystyczne. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we współpracy z Państwowym Inspektoratem Weterynaryjnym prowadzili działania kontrolne. Podczas kontroli ujawniono naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody.

- Część oferowanych do sprzedaży okazów znajdowała się pod ochroną gatunkową i wymagała odpowiednich zezwoleń, których wystawcy nie posiadali - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

27-letnia kobieta oferująca sprzedaż zwierząt rzekomo przedstawiała dokumenty poświadczające rzekomo legalne pochodzenie zwierząt, jednak policjanci odkryli, że dokumenty mogą być sfałszowane. Pełna dokumentacja została zabezpieczona do szczegółowej analizy.

Zabezpieczone zwierzęta zostały przekazane do lubelskiego egzotarium, gdzie została zapewniona im profesjonalna opieka. Za nielegalny handel okazami gatunków objętych ochroną oraz posługiwanie się fałszywą dokumentacją grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.