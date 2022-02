To będzie hit. Łempicka na Zamku w Lublinie

U jednych popiół rzadziej, u innych częściej. Radny chce równego traktowania

Mieszkańcy kilku miejscowości z gminy Biała Podlaska mogą oddawać popiół do śmieci cztery razy w roku. A gdzie indziej odbywa się to częściej. Radny Sebastian Gałązka (PiS) apeluje do urzędników, by to ujednolicić.