UMCS może rozpocząć inwestycję za 70 milionów

To najważniejsza inwestycja realizowana obecnie przez największy lubelski uniwersytet. – Traktujemy ten dzień jako nowe otwarcie – mówił rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski w połowie kwietnia, gdy uczelnia otrzymała od dwóch ówczesnych wiceministrów finansów Artura Sobonia i Sebastiana Skuzy papierowy czek z brakującą do rozpoczęcia prac kwotą 7,5 mln zł.

Wtedy koszt robót szacowano na 39 mln zł. Ale na początku października okazało się, że będą one znacznie droższe. W ogłoszonym przetargu wpłynęło siedem ofert, wszystkie mieściły się w przedziale cenowym od nieco ponad 70 do prawie 92,5 mln zł.

O tym problemie Soboń wspominał podczas przedwyborczej debaty organizowanej na początku października przez Dziennik Wschodni na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Obecnych w auli studentów zapewniał, że pomoże w znalezieniu brakującej sumy. Soboń nie jest już ani członkiem rządu, ani posłem (jego mandat został wygaszony w ubiegłym tygodniu w związku z powołaniem go do zarządu Narodowego Banku Polskiego), ale wygląda na to, że słowa dotrzymał.

- Dzięki rządowemu wsparciu udało się zwiększyć budżet na realizację zadania o 30 mln zł – informuje Aneta Adamska, rzeczniczka uczelni. I dodaje, że postępowanie przetargowe zakończyło się wyborem najtańszej z ofert, opiewającej na 70 mln 369 tys. zł. Złożyło ją konsorcjum firm Swietelsky sp. z o.o. w Lublina i Swietelsky AG z austriackiego Linzu.

- Aktualnie trwają procedury formalne związane z tym postępowaniem. W pierwszym kwartale 2024 roku zamierzamy podpisać umowę z wykonawcą oraz przekazać mu plac budowy. Planowany termin zakończenia modernizacji to rok 2025 – mówi Adamska. Wykonawca na realizację zlecenia będzie miał 21 miesięcy.

- Mimo prowadzonych prac dotyczących przebudowy obiektu, biblioteka będzie nadal funkcjonowała, choć w ograniczonym zakresie. Pewna część księgozbioru zostanie udostępniona w formie wolnego dostępu oraz w wersji cyfrowej. Czytelnicy będą także na bieżąco informowani o pozostałych, dodatkowych możliwościach wypożyczenia księgozbioru biblioteki – dodaje rzeczniczka.

Budynek Biblioteki Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 powstał w 1968 roku. Zaprojektowany przez lubelskiego architekta Tadeusza Witkowskiego obiekt jest jednym z przykładów powojennego modernizmu w Lublinie. Na początku XXI wieku został rozbudowany o nowe skrzydło, zlokalizowane od strony ul. Sowińskiego. Stara część na przełomie 2017 i 2018 roku przeszła termomodernizację i wymianę okien. Ale wewnątrz nie przeprowadzano żadnych większych remontów od czasu powstania.

Planowane prace mają polegać przede wszystkim na dostosowaniu gmachu do potrzeb osób niepełnosprawnych i aktualnych przepisów przeciwpożarowych. W bibliotecznych wnętrzach ma zostać zaaranżowana dodatkowa powierzchnia dla osób korzystających z tutejszych zasobów. Powstanie tez przestrzeń na spotkania autorskie czy miejsca do pracy indywidualnej i grupowej. Nowością będzie czytelnia z wolnym dostępem i książkomat, który umożliwi wypożyczanie i zwrot książek o każdej porze, także poza godzinami otwarcia biblioteki. Ale inwestygacja będzie wiązała się nie tylko z poprawa warunków dla czytelników i pracowników instytucji. Jednym z kluczowych zadań będzie cyfryzacja zbiorów liczących ponad 1,8 mln woluminów.