W Lublinie zawyją syreny. Bez obaw, to będzie tylko próbny alarm

Syreny alarmowe powinny być słyszalne w mieście 24 marca w samo południe. Ciągły dźwięk ma trwać jedną minutę. Nie będzie oznaczać żadnego niebezpieczeństwa. Uprzedzamy o tym, bo próbny alarm może przestraszyć osoby z Ukrainy, którym syreny kojarzą się raczej z zagrożeniem. Niepewnie mogą się też poczuć niektórzy Polacy, biorąc pod uwagę fakt, że zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Lublina trwa wojna.

24 marca jest jednym z pięciu terminów treningów systemu wczesnego ostrzegania wymienionych w ustalonym przez prezydenta miasta „Planie działania w zakresie obrony cywilnej miasta Lublin na rok 2022”. Pozostałe treningi zaplanowano na 23 czerwca, 1 sierpnia i 1 wrześniawrześnia oraz 22 grudnia. Plan został ustalony jeszcze w grudniu i zatwierdzony, również wtedy, przez wojewodę lubelskiego, który jest szefem obrony cywilnej województwa.

Apelujemy, by na dźwięk syren nie podejmować żadnych działań. Jeżeli ktoś w naszym otoczeniu wpadnie w panikę, warto go uspokoić, wyjaśniając, że to tylko ćwiczenia.



Przy okazji warto przypomnieć, jak brzmiałby prawdziwy sygnał ostrzegający przed zagrożeniem.

Próbny alarm łatwo odróżnić od prawdziwego.

Ćwiczebny sygnał trwa minutę, a dźwięk syreny nie jest modulowany.

W razie prawdziwego zagrożenia syreny zawyją inaczej.

Podczas ogłoszenia alarmu dźwięk będzie modulowany (jak modulowany jest np. sygnał karetki) i będzie trwać trzy minuty. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez nadanie dźwięku ciągłego (bez jego modulacji), również trwającego trzy minuty.

Warto o tym wiedzieć i życzyć sobie, by ta wiedza nigdy się nie przydała.