W Lublinie poleją się „procenty”

Kuba zaczyna walkę o lepsze życie. "Chcę zacząć od nowa"

18-letni Kuba, po tym jak opuścił rodzinny dom, zamieszkał w zimnej i wilgotnej piwnicy pustostanu. Teraz, z pomocą nowych przyjaciół, musi walczyć o to, aby nie trafić do zamkniętego szpitala psychiatrycznego, o co wnioskuje jego matka.