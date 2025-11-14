Wielki Bu spędzi najbliższe miesiące w areszcie? Tego chce prokuratura

Jak przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej, śledczy wnioskują, by areszt wobec Patryka M. był utrzymany do 4 lutego 2026 r. Wniosek rozpatrzy Sąd Rejonowy Lublin-Zachód.

Pięć zarzutów i narkotyki warte ponad 900 tys. zł

Podejrzany usłyszał pięć zarzutów. Według prokuratury, w latach 2017–2018 miał działać w grupie przestępczej operującej na Pomorzu, w innych regionach kraju oraz w Holandii i Hiszpanii. Grupa miała zajmować się nabywaniem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków: marihuany, kokainy, amfetaminy, haszyszu, mefedronu, klefedronu oraz ekstazy.

Śledczy szacują, że Patryk M. uczestniczył w obrocie 17 kg marihuany (wartość ok. 850 tys. zł) oraz 2 kg amfetaminy (ok. 60 tys. zł), traktując to jako stałe źródło dochodu.

Zarzuty dotyczą także kradzieży i oszustwa

Kolejne zarzuty obejmują kradzież z włamaniem do Audi Q7 o wartości 60 tys. zł oraz przerobienie numerów VIN tego pojazdu. Patryk M. ma także odpowiadać za oszustwo przy sprzedaży auta za 41 tys. zł – według prokuratury popełnione w warunkach recydywy.

„Kwestionuje, że cokolwiek miało miejsce”

Po czwartkowym przesłuchaniu obrońcy Patryka M. – Krzysztof Ways i Łukasz Isenko – przekazali, że ich klient nie przyznał się do winy.

– Kwestionuje fakt, że sytuacje opisane w zarzutach w ogóle miały miejsce – powiedzieli po wyjściu z prokuratury.

Przekazany Polsce z Niemiec

Patryk M. został zatrzymany 12 września na lotnisku w Hamburgu, skąd – według policji – planował odlecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na początku listopada został przekazany Polsce na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

„Wielki Bu” jest znany m.in. z udziału we freak-fightowych galach MMA, ale także z medialnych kontrowersji związanych ze zdjęciami opublikowanymi w 2024 r. z ówczesnym prezesem IPN Karolem Nawrockim.

Źródło: PAP