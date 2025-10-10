Wiesz jak kiedyś wyglądał Lublin? Sprawdź się w naszym quizie!

Czy potrafisz rozpoznać Lublin sprzed lat, zanim pojawiły się trolejbusy, galerie handlowe i współczesne ronda? Cofamy się dziś do czasów, gdy ulice miasta wyglądały zupełnie inaczej - nie było na nich nowoczesnych samochodów, a na budynkach nie wisiały rzucające się w oczy neony. W naszym quizie zobaczysz fotografie, które przeniosą Cię w świat dawnego Lublina – niektóre wykonane prawie sto lat temu!

Twoje zadanie? Odpowiedzieć, jakie miejsce widać na zdjęciu. Czy poznasz ulicę, której nazwa już dawno się zmieniła? A może rozpoznasz plac, gdzie dziś stoi nowoczesny budynek lub parking? Niektóre kadry są oczywiste, inne zaskakują – zwłaszcza gdy odkryjesz, że to, co dawniej było spokojnym zaułkiem, dziś tętni życiem.

To quiz nie tylko dla pasjonatów historii, ale dla każdego, kto lubi Lublin i chciałby sprawdzić, jak dobrze zna jego zakamarki. Każde zdjęcie to mały kawałek miejskiej opowieści – o tym, jak Lublin rósł, zmieniał się i nieustannie łączy stare z nowym.

Gotowy na podróż w czasie? Zanurz się w czarno-białe kadry, rozgrzej swoją miejską pamięć i przekonaj się, czy potrafisz rozpoznać Lublin, zanim stał się tym, jaki znamy dziś