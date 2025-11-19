Wojsko poderwało myśliwce

Po kolejnym nocnym ataku Rosjan na Ukrainę poderwano polskie myśliwce. Od rana słychać huk silników wojskowych samolotów.
„W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej, wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo” – informuje na portalu X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości”.
Wojskowi podkreślają, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.