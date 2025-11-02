Wyjątkowa oprawa dzisiejszego meczu Lech Poznań – Motor Lublin

Rok Teodora Anioły

Lech już w styczniu ogłosił, że 2025 będzie Rokiem Teodora Anioły. 4 listopada przypada bowiem setna rocznica urodzin najskuteczniejszego piłkarza w historii poznańskiego klubu. Kulminacja obchodów zaplanowana jest właśnie podczas niedzielnego meczu z Motorem.

Gospodarze wystąpią w specjalnych, złotych strojach – po raz pierwszy i ostatni w sezonie. Trykoty inspirowane są klubowym sztandarem z lat 50., gdy drużyna przyjęła nazwę Lech. Na płótnie widnieje unikatowy herb, przeniesiony teraz na koszulki. W tamtym czasie Anioła był jednym z liderów zespołu.

Historyczna oprawa i goście na stadionie

Sztandar, który na co dzień można zobaczyć tylko w muzeum klubowym, zostanie zaprezentowany kibicom przed meczem. Z piłkarzami na murawę wyjdzie poczet sztandarowy złożony z legend „Kolejorza”: Mirosława Okońskiego, Marka Rzepki, Romana Jakóbczaka, Włodzimierza Wojciechowskiego i Piotra Mowlika.

Kibice przygotowują specjalną oprawę, a na telebimach pojawią się archiwalne materiały o Aniole. Wśród gości znajdzie się córka piłkarza, Barbara Anioła, wraz z rodziną.

– Od początku chcieliśmy, by pamięć o naszej legendzie była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Teodor Anioła złotymi zgłoskami zapisał się w historii „Kolejorza”, a ogłoszenie Roku Teodora Anioły to nasz sposób, by oddać mu hołd – mówi Maciej Henszel z biura prasowego Lecha Poznań.

Najlepszy snajper w historii Lecha

Teodor Anioła przez całą karierę związany był z Lechem, w którym grał w latach 1945–1961. Do dziś pozostaje najskuteczniejszym strzelcem w historii klubu – zdobył 140 goli w ekstraklasie i 250 we wszystkich oficjalnych rozgrywkach.

Trzykrotnie był królem strzelców ówczesnej I ligi (1949–1951). W reprezentacji Polski rozegrał siedem spotkań i strzelił dwa gole.

Mecz Lecha Poznań z Motorem Lublin rozpocznie się w niedzielę o godz. 14.45. Relacja na żywo na naszej stronie www.dziennikwschodni.pl

(PAP)