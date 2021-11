Przyszłość górek czechowskich. Fundacja ma nową listę argumentów za unieważnieniem studium

Uchwała, którą zbada sąd, to tzw. studium przestrzenne. Określa ono przeznaczenie wszystkich części miasta, a na górkach wyznacza kilka stref pod bloki. Studium zaskarżył w 2019 r. ówczesny wojewoda Przemysław Czarnek, który uznał, że Rada Miasta wyżej postawiła interes dewelopera niż interes mieszkańców. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał mu rację i orzekł o nieważności uchwały w części dotyczącej górek, ale Ratusz złożył skargę kasacyjną do sądu wyższej instancji. Ten zaś uchylił wyrok WSA i polecił mu ponowne zbadanie sprawy, co ma nastąpić na rozprawie wyznaczonej na środę.

Fundacja pisze do sądu

Sędziowie mający badać tę sprawę dostali w czwartek dodatkową lekturę od Fundacji Wolności, która postanowiła zwrócić ich uwagę na pewne aspekty dotyczące przeznaczenia górek czechowskich. Swoje argumenty złożyła w formie tzw. opinii przyjaciela sądu.

– Część z tych argumentów przemawia za unieważnieniem całości studium jako opracowanego niezgodnie z przepisami, inne zwracają uwagę na nieuwzględnione opracowania czy manipulowanie danymi, w taki sposób, iż mogą wprowadzać w błąd – stwierdza fundacja.

Skąd tylu mieszkańców?

Zdaniem działaczy zawyżono powierzchnię, którą należy zarezerwować w mieście pod nową zabudowę mieszkaniową.

Za punkt wyjścia do wyliczeń Ratusz przyjął założenie, że do 2050 r. liczba mieszkańców Lublina wzrośnie do 380 tys. Fundacja twierdzi, że to poważny błąd, skoro ludności stale ubywa, a Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w 2050 r. Lublin będzie mieć tylko 265 tys. mieszkańców.

Błędy w obliczeniach

Drugi błąd, którego dopatruje się fundacja, dotyczy obliczeń. – Planiści założyli, że miasto dla 380 tys. mieszkańców należy wybudować od zera – twierdzą działacze. Ich zdaniem, w studium błędnie założono, że Lublinowi potrzeba 1990 ha pod nowe budownictwo mieszkaniowe.

– To tak, jakby od nowa zabudować trzy dzielnice: Dziesiątą, Kośminek i Felin – wylicza fundacja. Twierdzi również, że gdyby nie popełniono błędu, to okazałoby się, że pod zabudowę wystarczy 39 ha, czyli tyle, ile zajmują łącznie Ogród Saski i park Ludowy.

W swojej opinii do sądu fundacja przekonuje ponadto, że w studium niesłusznie określono zapotrzebowanie na nowe mieszkania na poziomie 8,4 mln mkw. (przy obecnej powierzchni 8,3 mln mkw.), bo wystarczyłoby zaledwie 0,2 mln mkw.

Ze szkodą dla przyrody?

Działacze twierdzą, że podczas prac nad studium przestrzennym nie uwzględniono opinii ekspertów od przyrody. Że pod zabudowę przeznaczono teren u zbiegu ul. Ducha i Poligonowej, na którym mają żyć ściśle chronione chomiki europejskie i motyle czerwończyki nieparki oraz częściowo chronione jaszczurki zwinki.

Fundacja zauważa też, że eksperci wskazywali do objęcia „zespołem przyrodniczo-krajobrazowym” znacznie większy obszar niż ten określony ostatecznie w studium. – Dodatkowo podkreślić należy, że zdaniem ekspertów górki czechowskie nie są właściwym obszarem dla urządzania tam parku czy zabudowy – czytamy w piśmie przekazanym sądowi.

Nie wyważono interesów

Autorzy tego pisma podważają też formułowaną przez Ratusz tezę, że interes prywatny (dewelopera) i interes publiczny (mieszkańców) zostały dobrze wyważone.

– Przede wszystkim demaskujemy mit o chęci zabudowy przez dewelopera sześciu wierzchowin. Co prawda pierwotnie takie było stanowisko właściciela, jednak ostatecznie zmienił swoje stanowisko, w którym postuluje zabudowę czterech wierzchowin – argumentuje Fundacja Wolności.

– Ciężko się też zgodzić, że wyważono interes publiczny i prywatny, gdy studium na terenie górek czechowskich zmienia dopuszczalną wysokość zabudowy z dwóch do ośmiu kondygnacji i rodzaj zabudowy ze sportowej, co przez mieszkańców jest odbierane jako tereny zielone, a przynajmniej rekreacyjne, na mieszkaniową – czytamy w komunikacie fundacji.