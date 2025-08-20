Zaginął 22-latek. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Fundacja ITAKA wraz z policją poszukują zaginionego 22-letniego Wiktora Wasila. Każdy, kto może mieć informacje na temat przebywania chłopaka proszony jest o kontakt z policją.
18 sierpnia (poniedziałek) zaginął 22-letni mieszkaniec Lublina Wiktor Wasil. Mężczyzna ma 185 cm wzrostu i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemnogranatowy T-shirt, szare krótkie spodenki, czarne adidasy oraz czarną czapkę z daszkiem.
- Ktokolwiek widział zaginionego lub ma jakiekolwiek informacje o jego losie, proszony jest o kontakt z Fundacją ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod numerem 22 654 70 70. Można również napisać w tej sprawie do ITAKI: itaka@zaginieni.pl - informuje fundacja. - Naszym informatorom gwarantujemy dyskrecję.