Zaginął mieszkaniec Lublina. Jego siostra prosi o pomoc w poszukiwaniach

ABC lokalnego SEO – wszystko, co powinieneś wiedzieć o pozycjonowaniu małej firmy

Lokalne SEO to odpowiedź na potrzeby małych firm i przedsiębiorstw, które chcą być bardziej rozpoznawalne na mapie swojego regionu czy miasta. To właśnie usługodawcy i właściciele niewielkich biznesów często mierzą się z wyzwaniem dotarcia do nowych klientów. Jak wypozycjonować się na daną lokalizację, kiedy konkurencja na rynku to korporacyjne giganty, które od lat zajmują TOP pozycje w wynikach wyszukiwania? W tym artykule zapoznasz się ze skutecznymi sposobami na pozycjonowanie lokalne.