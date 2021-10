Zaginęła 14-latka z Lublina

Zdrowa, mineralizowana woda na zawołanie

By nasz organizm funkcjonował prawidłowo, konieczne jest jego odpowiednie nawadnianie. Woda to główny składnik chemiczny żywych organizmów oraz element związany ze wszystkimi układami ludzkiego ustroju. To właśnie dzięki odpowiedniej wodzie utrzymujemy temperaturę naszego ciała, wspomagamy pracę układu trawiennego i dostarczamy odżywcze składniki do naszych komórek, w tym składniki mineralne.