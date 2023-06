Zbigniew Furman otrzymał Sportową Nagrodę Miasta Lublina

Proszę przyjąć gratulacje. Pańska praca u podstaw została po tylu latach dostrzeżona i nagrodzona.

– Dziękuję. To wyróżnienie dedykuję wszystkim uczestnikom moich imprez, które od wielu lat organizuję. Dedykuję szczególnie dzieciom i młodzieży oraz tym, którzy mnie przez tyle lat wspierali, pomagali i nadal to czynią.

Ze sportem spod znaku TKKF związany jest pan już od ponad pół wieku!

– Może trudno w to uwierzyć, ale minęły właśnie 53 lata. Wszystko, tak na poważnie, zaczęło się gdy miałem 16 lat, w 1970 roku w Ognisku TKKF Drukarz. Zresztą za piłką ganiałem, tak jak większość chłopców, już dużo wcześniej. Dzieciństwo spędziłem w dzielnicy przy FSC. To były zupełnie inne czasy. Nie było, jak dziś, Orlików do grania, nie było też ludzi, którzy zadbaliby o młode pokolenie. Sami musieliśmy jakoś sobie radzić. Jedyną naszą rozrywką była piłka nożna i chodzenie na mecze RKS Motor na Kresową.

Mogę śmiało powiedzieć, że jestem jednym z najstarszych kibiców tego klubu.

Już jako młody chłopiec organizowałem mecze na przyfabrycznym osiedlu. Już wtedy „Lubelskie Bielany” były dobrze znane w mieście. Graliśmy w piłkę na pobliskich łąkach od rana do wieczora oraz biegaliśmy na trasie osiedle-wysypisko odpadów z FSC-osiedle. To były takie początki sportu dla zdrowia, ale nie tylko. W dawnym „Texasie”, gdzie stały amfibie bojowe, graliśmy mecze z drużynami z innych dzielnic, kiedy plac był pusty i oczekiwał na zejście z taśmy kolejnych wozów bojowych. Później w szkole także byłem bardzo aktywny.

Rok 1982. W kraju trwa stan wojenny wprowadzony, a pan z kilkoma osobami zakłada w osiedlu Nałkowskich Ognisko TKKF Omega, któremu szefuje nieprzerwanie do dzisiaj.

– To była nasza reakcja na ponurą, otaczającą rzeczywistość. Można powiedzieć, że zebranie założycielskie odbyło się w konspiracji, w osiedlowym klubie M-4. Brali w nim udział: przedstawiciel ZW TKKF Obara, Spółdzielni Kolejarz Jadwiga Nowicka i administracji osiedla Bohdan Lembrych oraz młodzi piłkarze, wśród nich i ja. Powołaliśmy do życia Ognisko TKKF Omega i wybraliśmy swój zarząd, w którym znalazła się pani Nowicka i pan Lembrych. Powierzono mi funkcję prezesa. Ognisko oficjalnie zaistniało w „papierach” dopiero w 1985 roku w miejsce likwidowanego stowarzyszenia na osiedlu Kruczkowskiego. Przedstawiciel ZW TKKF był pod takim wrażeniem, że kiedy spytałem o zarejestrowanie naszego Ogniska, usłyszałem odpowiedź, że „zgubiono dokumenty”. Całe szczęście mieliśmy swoje, ale tak naprawdę one nam do niczego nie były potrzebne. Takie to były czasy. A my ruszyliśmy pełną parą z oficjalnymi poczynaniami. Wystartowaliśmy w III lidze Miejskiego TKKF, organizowanej przez Władysława Majewskiego. Sami zorganizowaliśmy też pierwsze oficjalne mistrzostwa osiedla. Ognisko Omega to miał być drogowskaz, jak żyć, jak pomagać słabszym i biedniejszym, jak pięknie służyć swoimi talentami ojczyźnie. Rok 1982 był początkiem, który nie zna końca. Od tamtej pory każda nasza impreza niesie w sobie jakieś przesłanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 1985 roku Omega zagrała po raz pierwszy z okazji 11. Listopada. Wymagało to wielkiej odwagi, bo w tamtych czasach o Święcie Niepodległości nie można było głośno mówić. Obchodzono 22. Lipca...

– Graliśmy od rana do wieczora na boisku nowej Szkoły Podstawowej nr 30. Na samo wspomnienie tej imprezy przechodzą mi dziś po skórze ciarki, a serce zaczyna mocniej bić. Bóg, honor, ojczyzna – dla nas nie była to tylko dewiza niesiona na sztandarach. Zresztą tak jest do dzisiaj. W tym roku turniej zorganizujemy już po raz 39.

Do gry z okazji Święta Wojska Polskiego zaprosiliście zespoły nie 12 października – w PRL tego dnia obchodzono święto dla upamiętnieni udziału w bitwie pod Lenino dywizji im. Tadeusza Kościuszki – ale 15 sierpnia, w dzień rocznicy Cudu nad Wisłą z 1920 roku.

– Chyba po raz pierwszy w Polsce turniejem piłkarskim to święto czciliśmy 15 sierpnia. Przed turniejem zgłosiłem propozycję zorganizowania zawodów dowódcy garnizonu. Nie udało się, nie tylko nie otrzymałem boiska na ul. Kruczkowskiego, nie otrzymałem żadnej pomocy. Dowódca uznał, że to za „ciepły” temat i turniej odbył się w Pliszczynie.

Dziś nie sposób zliczyć okazji, z powodu których na boisku obywają się piłkarskie lekcje historii, bo tak niekiedy nazywa pan organizowane przez siebie turnieje.

– Oprócz wspomnianych Święta Niepodległości i Święta Wojska Polskiego od 1988 roku zapraszam dzieci i młodzież, a także dorosłych do gry w piłkę w święto Konstytucji 3-go Maja. W 2007 roku po raz pierwszy upamiętniliśmy na boisku Lubelski Lipiec. Tym turniejem, co roku przypominamy wszystkim tym, którzy zapomnieli, że najpierw był Lipiec, a później Sierpień 80 i Stocznia Gdańska oraz jej ponadczasowe porozumienie Solidarności z socjalistycznym rządem. Porozumienie, które zmieniło losy Ojczyzny, Europy i świata. W 2012 roku zagraliśmy po raz pierwszy z okazji Dnia Wolności i Solidarności. Od 2014 roku w naszych turniejach oddajemy hołd Żołnierzom Wyklętym.

Ale Omega to nie tylko zawody z historycznym tłem.

– Od 30 laty organizujemy Mistrzostwa Lublina w halowej piłce nożnej. Od 2010 roku Puchar Lublina na Orliku. W 1986 roku po raz pierwszy do gry w turnieju wzorowanym na mundialu zaprosiliśmy dzieci i młodzież. I tak co cztery lata odbywają się dziecięce piłkarskie mistrzostwa świata, a także Euro. Od 2005 roku organizujemy ostatni mecz w roku. Przyznam, że zainspirowała mnie Cracovią, która od 90 laty w ramach treningu noworocznego rozgrywa pierwszy mecz w nowym roku, głównie pomiędzy pierwszym zespołem i rezerwami. U nas gra Omega z Przyjaciółmi. W Sylwestra w Lublinie strzelamy ostatnią bramkę w kończącym się roku, w Krakowie z kolei dzień później zdobywają pierwszą w nowym. Każda okazja jest dobra, by pograć w piłkę, by dzieci i młodzież mogły ze sobą po przebywać, a nie siedzieć przed telewizorem czy komputerem. Pamiętamy też o naszych najbliższych, gramy najpiękniejsze turnieje w roku dla mam i tatusiów.

Wspomniał pan o Solidarności. W 1980 roku, gdy się rodziła, pracował w Lubelskich Zakładach Poligraficznych przy ulicy Unickiej.

– To niezwykle ważny okres w moim życiu. Aktywnie brałem udział w imprezach Ogniska Drukarz, a także działałem w strukturach Solidarności. W 1981 roku, po raz pierwszy w PRL-owskiej Polsce, nie ukazały się dzienniki Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Nieskromnie wyznam, że „majstrowałem” przy tym i wspólnie z kolegami odnieśliśmy pierwszy sukces. Przez chwilę środki masowego przekazu były nasze. I to wtedy Komitet Centralny PZPR w Warszawie zdał sobie sprawę, że wprowadzenie stanu wojennego jest ostatnią deską ratunku dla upadającego systemu komunistycznego w Polsce. Jeszcze na początku grudnia 1981 roku brałem udział w Krajowym Zjeździe Solidarności Drukarzy w Szczecinie. Zaraz po powrocie został ogłoszony stan wojenny. Nie byłem internowany tylko urlopowany. Czas ten był kontynuacją moich młodzieńczych pasji.

Ale nie tylko miłością do piłki nożnej pan żyje.

– Jestem zakochamy w muzyce. Przy niej odpoczywam, choć na chwilę odrywam się od rzeczywistości, w której kultury jest coraz mniej. Przenoszę się do świata opery, do tych pięknych romantycznych chwil, choć nie mogę zrozumieć, dlaczego opery kończą się dramatycznie. Z tym nie mogę się nigdy pogodzić.

Szczególne miejsce w pana pokoju, na półce z dvd z ariami operowymi zajmują dzieła Giacomo Pucciniego.

– To był wielki romantyk. A jego klasyki – „Cyganeria”, „Tosca” , „Madame Butterfly” – zapierają dech w piersiach i po dziś zapełniają największe sale operowe na całym świecie. Coś mam z mistrza Giacomo, żyję sztuką i miłością do piękna. On także kochał sport.