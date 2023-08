Ukradli paliwo i pieniądze. Nagrały ich kamery. Kto rozpoznaje złodziei?

Do kradzieży doszło 10 lipca. Złodzieje przyjechali na stację opelem meriva. Jeden z mężczyzn zatankował paliwo do auta, a drugi wszedł do budynku, tuż za kierującym mercedesem, który chwilę wcześniej przyjechał na stację. Obserwując go rozmawiał przez telefon komórkowy, prawdopodobnie kontaktując się ze wspólnikiem. Trzeci z mężczyzn w tym czasie podszedł do mercedesa i z samochodu ukradł pieniądze. Następnie mężczyźni powrócili do opla i nie płacąc za paliwo odjechali w kierunku Radzynia Podlaskiego.