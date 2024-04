Wyszedł z domu i nie wrócił. Policjanci i strażacy poszukują pana Jerzego

W piątek w akcji poszukiwawczej brało udział kilkudziesięciu policjantów i strażaków.

- Wykorzystując specjalistyczny sprzęt sprawdzali zabudowania w Jedlance, a także okoliczne lasy i pola. Niestety poszukiwany mężczyzna nie został odnaleziony – relacjonuje aspirant sztabowy Marcin Józwik z łukowskiej komendy.

- Ponownie zwracamy się z apelem do lokalnej społeczności. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego proszę kierować bezpośrednio do dyżurnego komendy w Łukowie pod nr tel.: 47 814-72-10 lub 112- zaznacza Józwik.

Mężczyzna wyszedł z domu w Jedlance w połowie marca i dotychczas nie powrócił do swojej rodzinnej miejscowości.