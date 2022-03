Mówią nam, dlaczego pomagają. Restauratorka, wolonatriuszka, hotelarz

Każdy, kto ma wiedzę, umiejętności albo ręce do pracy powinien tutaj być, bo to są nasi bracia. Potrzebujemy dla przyjeżdżających zwierząt pożywienia. Będziemy wdzięczni za dostarczanie karmy w małych opakowaniach, ponieważ nie chcemy obciążać ludzi w dalszej podróży. Dodatkowo prosimy o przywożenie karmy również dla gryzoni typu chomiki, szczury, szynszyle. Zamierzam przychodzić na dworzec codziennie po pracy. Mój pies oczywiście cierpi z tego powodu, bo jest sam. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie siebie siedzącej teraz w domu i nierobiącej tego, co potrafię najlepiej. Wiem, że nie powinniśmy uczłowieczać zwierząt, ale ja nie wyobrażam sobie życia bez mojego psa. Gdyby coś się działo, nie zostawiłabym go samego. Wiemy jak wiele osób jest teraz samotnych. Zwierzęta, to często ich najbliżsi przyjaciele. Wypełniają cały ich świat i są towarzyszami w wędrówce przez życie.

Wielu znajomych włączyło się w pomoc. Wczoraj przyjechała moja koleżanka, która przywiozła między innymi potrzebne leki. Trzeba pamiętać, że w obecnej sytuacji zwierzęta przekraczające granice nie muszą posiadać badań na przeciwciała. Informujemy o tym przyjeżdżających, jednak często trzeba je zaszczepić przeciwko wściekliźnie, która w tym momencie szerzy się w Polsce. Na miejscu przeprowadzam pierwsze badanie kliniczne i jeśli coś mnie zaniepokoi, odsyłam zwierzęta do gabinetów. Dużo zakładów leczenia zwierząt zobligowało się do pomocy pro bono, co jest fantastyczną drogą do jednoczenia się zawodowego. Wszyscy robimy dobro, co jest w tym momencie najważniejsze