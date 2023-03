Górki czechowskie. Nadchodzi czas decyzji wojewody

16 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę wojewody lubelskiego na uchwałę Rady Miasta w sprawie studium, które zezwala na częściową zabudowę górek czechowskich. Sąd uznał, że wszystkie aspekty podniesione w skardze wojewody nie mają uzasadnienia. Chodziło m.in. o właściwe wyważenie interesów publicznych i prywatnych.

– Wystarczy spojrzeć na mapę i dokonać analizy, aby zrozumieć, że te proporcje między interesem publicznym a interesem prywatnym zostały wyważone. Pod zabudowę zostały przeznaczone trzy wysoczyzny, które nie przedstawiają żadnych istotnych wartości przyrodniczych – tłumaczył w styczniu sędzia Marcin Małek.

Pisemne uzasadnienie orzeczenia WSA również nie pozostawiało wątpliwości.

Niewygodny temat dla PiS

Lubelski Urząd Wojewódzki wystąpił o pisemne uzasadnienie wyroku WSA. W momencie otrzymania pisma z sądu zegar zaczął odliczać 30 dni do momentu uprawomocnienia się orzeczenia. W tym tygodniu mija termin na złożenie skargi.

Według naszych informacji część polityków PiS jest przeciwna ciągnięciu tego tematu, ponieważ jest on dla nich niewygodny. – Tak naprawdę interesuje się nim wąska grupka aktywistów. Reszty mieszkańców miasta ten temat "nie grzeje" – mówi nam anonimowo jeden z parlamentarzystów PiS.

Jak nieoficjalnie słyszymy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, ostateczna decyzja w sprawie odwołania jeszcze nie zapadła, ale wiemy, że prawnicy wojewody przygotowują kasację do NSA.

Będzie kasacja, nie będzie parku

Właścicielem terenu jest spółka TBV Investment, która na ok. 30 hektarach chce wybudować bloki mieszkalne. Na pozostałych 75 ha, przekazanych miastu za symboliczną złotówkę, ma powstać park naturalistyczny, który w całości ma należeć do miasta. Obecnie firma planuje kolejny etap budowy ścieżki.

– Chcę przypomnieć, że posiadamy pozwolenie na budowę drugiego etapu ścieżki w ramach Parku Górki Czechowskie. To nowy etap ze specjalnie stworzonymi miejscami odpoczynku dla seniorów i młodzieży. Planujemy też m.in. wykonanie boisk oraz umieszczenie leżaków przy ścieżce. To znacznie zwiększy atrakcyjność tego miejsca – mówi nam Zbigniew Dymowicz, dyrektor ds. inwestycji w TBV.

Jednak nic jeszcze nie jest przesądzone, ponieważ firma uzależnia swoje dalsze kroki od działań wojewody. – Decyzja wojewody o zaskarżeniu wyroku WSA spowoduje, że spółka najprawdopodobniej wstrzyma się z wykonaniem kolejnego etapu ścieżki – przekonuje Dymowicz.

TBV przywołuje umowę z władzami miasta, zgodnie z którą do końca 2022 r. powinien zostać uchwalony plan zagospodarowania dla tego miejsca. W innym przypadku może skorzystać z prawa odkupu. To oznacza, że teren wróci do TBV.

– Przedłużający się spór, który wywołują politycy, będzie skutkował skorzystaniem przez spółkę z prawa odkupu. Wówczas mieszkańcy nie będą mieli możliwości korzystania z tego terenu, ponieważ zostanie on ogrodzony. Czy naprawdę Lech Sprawka chce odebrać ten teren mieszkańcom? – pyta Dymowicz.

Umowa zakłada też przekazanie miastu działki pod budowę szkoły. — Rozumiem, że upór polityków będzie skutkował tym, że to oni z własnej kieszeni kupią działkę pod szkołę. Co jest ważniejsze, polityka czy dobro miasta? Dla działaczy partyjnych odpowiedź jest jasna — podkreśla dyrektor TBV.

Aktywiści przeciw zabudowie

Po drugiej stronie sporu znajdują się społecznicy, którzy od kilku lat opowiadają się przeciwko zagospodarowaniu górek czechowskich. Przez ostatnie tygodnie zachęcali mieszkańców do wysyłania pism do wojewody lubelskiego oraz prokuratury. W ten sposób chcieli przekonać instytucje do podjęcia kolejnych działań.

Kwestia górek bardzo często pojawia się podczas spotkań posłów PiS z mieszkańcami Lublina. Tak było m.in. pod koniec lutego br.

— Jak to jest możliwe, że w państwie Prawa i Sprawiedliwości, na górkach czechowskich, obszarze o niezwykłych wartościach przyrodniczych, nie tylko dla Lublina, ale też i regionu, instytucje powołane do ochrony środowiska nie reagują na jawne łamanie ustaw środowiskowych. Chodzi m.in. o kwestię chomika europejskiego — pytał parlamentarzystów PiS Andrzej Filipowicz, jeden z aktywistów.

Niemal natychmiast na te słowa zareagował Przemysław Czarnek, który stwierdził, że "nikt więcej nie zrobił dla górek niż on, jako wojewoda". — Pan dokładnie wie, że na los górek czechowskich największy wpływ ma samorząd Lublina — odpierał atak szef MEiN. — Z całym szacunkiem, tu nie o żadnego "habita" chodzi, ani innego chomika czy mrówkę. Kocham zwierzęta, ale jeszcze bardziej kocham ludzi. Ten park przede wszystkim powinien być dla ludzi — dodał.