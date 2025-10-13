Poszukiwany za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy już zatrzymany

Na widok funkcjonariuszy zabarykadował się w pokoju na piętrze. 45-latek był poszukiwany listem gończym m.in. za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy.
Mieszkaniec gminy Józefów nad Wisłą miał łącznie do odbycia 1 rok i 10 miesięcy kary pozbawienia wolności.
Opolscy kryminalni ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym. W niedzielę (12 października) postanowili zweryfikować posiadane informacje. Były prawdziwe. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy uciekł do pokoju na piętrze i zabarykadował się.
Zatrzymany 45-latek był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Lublinie celem odbycia łącznie roku i 10 miesięcy kary pozbawienia wolności za między innymi organizowanie dla innych osób nielegalnego przekraczania granicy państwa oraz wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. 45-latek był już wcześniej karany i odbył karę pozbawienia wolności w związku z wcześniejszymi przestępstwami.