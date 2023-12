Intensywne opady śniegu w naszym regionie! W tych powiatach 1 stycznia będzie biało

Intensywnych opadów śniegu od godziny 7:30 powinni spodziewać się mieszkańcy na północy województwa lubelskiego, w powiatach: bialskim, łukowski i radzyńskim. Prognoza na kolejne 24 godziny jest taka sama. Dodatkowo we wtorek przewidywane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h lub porywami wiatru o prędkości do 70 km/h.