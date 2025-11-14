Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Szaro buro i ponuro. Jaki weekend nas czeka?

Jaka pogoda czeka na nas w nadchodzący weekend? O tym opowie Gabriela Szewczyk.

Piątek
Poranek (07:00–12:00):
Pochmurno, miejscami przejaśnienia. Temperatura 5–9°C. Wiatr umiarkowany, z południowego zachodu, 5–6 m/s.
 
Popołudnie (13:00–17:00):
Zachmurzenie duże, temperatura maksymalna 11°C. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego, umiarkowany, do 6 m/s.
 
Wieczór i noc (18:00–23:00):
Bez opadów, niebo pozostanie zasnute chmurami. Temperatura 7–8°C. Wiatr umiarkowany, z południowego zachodu.
 
Sobota
Noc i poranek (00:00–08:00):
Zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura 5–6°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, przechodzący w północno-wschodni.
 
Dzień (09:00–18:00):
Pochmurno, z przelotnymi opadami rano. Temperatura maksymalna 7°C. Wiatr umiarkowany, z północnego wschodu, do 5 m/s.
 
Wieczór i noc (19:00–23:00):
Zachmurzenie duże, chłodno. Temperatura spadnie do 3–4°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.
 
Niedziela
Noc i poranek (00:00–08:00):
Chmury i przelotne opady, temperatura 3–4°C. Wiatr słaby, ze wschodu.
 
Przedpołudnie (09:00–12:00):
Utrzymujące się zachmurzenie, miejscami deszcz. Temperatura wzrośnie do 7–8°C. Wiatr słaby, z południowego wschodu.
 
Popołudnie (13:00–18:00):
Przelotne opady, temperatura maksymalna około 10°C. Wiatr słaby, z południa.
 
Wieczór (19:00–23:00):
Pochmurno, możliwa mżawka. Temperatura spadnie do 8°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.
 
Podsumowanie:
Weekend w regionie zapowiada się typowo listopadowo – z przewagą chmur i chłodnym powietrzem. Piątek jeszcze łagodny, w sobotę więcej szarości i chłodu, a w niedzielę dołączy do tego przelotny deszcz. Nie będzie ekstremalnie zimno, ale słońca też raczej nie zobaczymy. To spokojny, jesienny weekend – idealny na ciepłą herbatę i odpoczynek w domu.
Lublin zyska 388 mieszkań na wynajem. Dopłaty do czynszu zrobią różnicę

Prawie nikt nie zna dzielnicowego, ale czują się bezpiecznie. Lubelski Lider Bezpieczeństwa sprawdził os. Mickiewicza

e-Wydanie
Lublin chce przeszkolić swoich mieszkańców z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W tym celu rozpoczynają się darmowe szkolenia. Pierwsze już za tydzień w Domu Kultury LSM.

Rozmowa z Wojciechem Kamińskim, trenerem PGE Start Lublin
Tatuaż to inwestycja, pamiątka, element tożsamości. Jego piękno i wyrazistość zależą nie tylko od pracy artysty, ale także od świadomej pielęgnacji, która zaczyna się już w momencie wyboru kosmetyków. Polska marka kosmetyków do tatuażu Neba podkreśla: to, co trafia na naszą skórę, decyduje o komforcie gojenia i wyglądzie tatuażu na lata.
Jaka pogoda czeka na nas w nadchodzący weekend? O tym opowie Gabriela Szewczyk.

Wraz ze wzrostem częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych i starzeniem się sieci elektroenergetycznych w całej Europie, przerwy w dostawie prądu przestają być rzadkimi niedogodnościami – stają się rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i komfortu domów. Właściciele nieruchomości coraz częściej szukają niezawodnych sposobów na utrzymanie zasilania podczas awarii oraz na zmniejszenie zależności od sieci.
Czy na osiedlu Adama Mickiewicza jest bezpiecznie? Sprawdził to Lubelski Lider Bezpieczeństwa, Arkadiusz Szczepański.

W sobotę o godz. 18.30 w Lubinie PGE MKS El-Volt zagra z KGHM MKS Zagłębiem o awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej. W dużo lepszej sytuacji są jednak „Miedziowie”, które wygrały pierwszy mecz różnicą pięciu bramek
Wiosną przyszłego roku w rejonie ul. Krochmalnej w Lublinie mają zostać oddane do użytku 388 nowych mieszkań na wynajem. Inwestycję realizuje PFR Nieruchomości, a przyszli najemcy – jeśli spełnią kryteria – będą mogli liczyć na dopłaty do czynszu sięgające 800 zł miesięcznie.
Zanosi się na bardzo ciekawą niedzielę z siatkówką. O godz. 14.45 Bogdanka LUK Lublin podejmie w hali Globus niepokonaną Asseco Resovię. Z kolei o 17.30 InPost ChKS Chełm zagra u siebie z najbardziej utytułowaną polską drużyną – PGE GiEK Skrą Bełchatów.
Ponad 140 litrów nielegalnych pestycydów udało się zabezpieczyć funkcjonariuszom lubelskiej Służby Celno-Skarbowej. Większość środków ochrony roślin pochodziła z niewiadomego źródła i mogła stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Przed reprezentacją Polski ostatnie dwa spotkania grupowe w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. W piątek o godzinie 20.45 Biało-Czerwoni zagrają z Holandią, a trzy dni później czeka ich wyjazd na Maltę. Celem na najbliższe dni to zdobycie minimum trzech punktów
Przed dwoma ostatnimi meczami w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata reprezentacja Polski musi sobie poradzić z brakiem trzech bardzo ważnych zawodników z linii defensywy
W celu sprawdzenia, czy zbiórka pieniędzy jest legalna, należy zweryfikować jej numer w oficjalnym rejestrze na portalu rządowym zbiorki.gov.pl lub, w przypadku zbiórek online, ocenić wiarygodność platformy i przejrzystość celu. Zrozumienie różnic między zbiórką publiczną a internetową jest kluczowe dla bezpiecznego wspierania potrzebujących i unikania oszustw.
W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie otwarto nową przestrzeń – sensoryczną Salę Doświadczeń Świata. To miejsce, które łączy nowoczesne podejście terapeutyczne z troską o emocje i dobrostan najmłodszych pacjentów.

Blaszak 3x5 – idealne rozwiązanie na małą działkę lub ogródek

Blaszak 3x5 to kompaktowy metalowy garaż idealny na małe działki i ogródki, oferujący trwałą konstrukcję z ocynkowanej blachy, różne warianty dachu i kolorystykę. Może służyć jako garaż, schowek na narzędzia lub warsztat, zapewniając Tobie i twoim przedmiotom ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Jego montaż jest prosty, a dla powierzchni do 35 m² wystarczy jedynie zgłoszenie w urzędzie, co stanowi dodatkową zaletę. To ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie łączące praktyczność z estetyką, idealne dla osób szukających wygodnego sposobu na zagospodarowanie niewielkiej przestrzeni.

