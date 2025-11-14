Szaro buro i ponuro. Jaki weekend nas czeka?

Jaka pogoda czeka na nas w nadchodzący weekend? O tym opowie Gabriela Szewczyk.
Poranek (07:00–12:00):
Pochmurno, miejscami przejaśnienia. Temperatura 5–9°C. Wiatr umiarkowany, z południowego zachodu, 5–6 m/s.
Zachmurzenie duże, temperatura maksymalna 11°C. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego, umiarkowany, do 6 m/s.
Bez opadów, niebo pozostanie zasnute chmurami. Temperatura 7–8°C. Wiatr umiarkowany, z południowego zachodu.
Noc i poranek (00:00–08:00):
Zachmurzenie duże, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura 5–6°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, przechodzący w północno-wschodni.
Pochmurno, z przelotnymi opadami rano. Temperatura maksymalna 7°C. Wiatr umiarkowany, z północnego wschodu, do 5 m/s.
Zachmurzenie duże, chłodno. Temperatura spadnie do 3–4°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.
Noc i poranek (00:00–08:00):
Chmury i przelotne opady, temperatura 3–4°C. Wiatr słaby, ze wschodu.
Utrzymujące się zachmurzenie, miejscami deszcz. Temperatura wzrośnie do 7–8°C. Wiatr słaby, z południowego wschodu.
Przelotne opady, temperatura maksymalna około 10°C. Wiatr słaby, z południa.
Pochmurno, możliwa mżawka. Temperatura spadnie do 8°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.
Weekend w regionie zapowiada się typowo listopadowo – z przewagą chmur i chłodnym powietrzem. Piątek jeszcze łagodny, w sobotę więcej szarości i chłodu, a w niedzielę dołączy do tego przelotny deszcz. Nie będzie ekstremalnie zimno, ale słońca też raczej nie zobaczymy. To spokojny, jesienny weekend – idealny na ciepłą herbatę i odpoczynek w domu.