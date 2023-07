Pójdźmy żniwować w Skansenie

Zwiedzający będą mogli na własne oczy zobaczyć jak wyglądało żęcie i koszenie zboża, jak skręcano powrósła, wiązano snopki, a następnie jak je zestawiano. Prezentowane prace polowe zostaną opatrzone komentarzem, dzięki któremu uczestnicy dowiedzą się, jaka była rola tych działań i jak istotna były żniwa – nie tylko dla społeczności wiejskiej.

Program:

11.00-14.00 (pole pomiędzy Wiatrakiem z Zygmuntowa a Zagrodą z Urzędowa):

pokaz żęcia sierpem,

pokaz koszenia kosą,

odpoczynek i posiłek żniwiarzy,

11.00-14.00 opowieści o robieniu mąki i zwiedzanie młyna (wiatrak z Zygmuntowa),

12.00-13.30 pokaz młócenia cepem (stodoła Zagrody z Urzędowa).

Bilety: 25 zł/normalny, 15 zł/ulgowy (ulga przysługuje osobom ustawowo uprawnionym), 50 zł – bilet rodzinny (za okazaniem: „Karty Dużej Rodziny”, „Regionalnej Karty Dużej Rodziny”, karty „Rodzina 3+”.)

Po wydarzeniu, o godz. 15.00 w Kościele z Matczyna (sektor Miasteczko) zostanie odprawiona Msza święta. Chętnych do uczestnictwa we Mszy prosimy o przybycie do Muzeum 15 minut przed jej rozpoczęciem. Wierni zostaną odprowadzeni z muzealnej recepcji do świątyni przez pracownika Muzeum.

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu dniem bezpłatnego wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej będzie wtorek, 25 lipca 2023