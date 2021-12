Prenumerata Dziennika Wschodniego. To się opłaca

Prenumerata miesięczna (44zł) - w prezecnie otrzymasz słodycze

Prenumerata kwartalna (125zł) - w prezencie otrzymasz słodycze

Prenumerata półroczna (230zł) - w prezencie otrzymasz bon zakupowy o wartości 30zł (do wykorzystania wyłącznie w E.Leclerc, ul. T. Zana)

Prenumerata roczna (440zł) - w prezencie otrzymasz bon zakupowy o wartości 50zł (do wykorzystania wyłącznie w E.Leclerc, ul. T. Zana)

Liczba prezentów ograniczona i skierowana do osób indywidualnych.

Prenumeratę można zamawiać do 19 dnia każdego miesiąca w siedzibie redakcji Dziennika Wschodniego w Lublinie, ul. 3 Maja 18/2, najbliższym urzędzie pocztowym lub u listonosza.

Szczegóły pod numerem telefonu (81) 46 26 800.

Nagrody można odbierać wyłącznie w redakcji Dziennika Wschodniego do dnia 30 grudnia 2021 r.