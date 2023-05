Czy puławskie Azoty trafią do Orlenu? "To spekulacje"

Grupa kapitałowa puławskich Azotów (zakłady w Puławach, Chorzowie, Gdańsku, a także Agrochem, Prozap, Remzap, Natural i Stozap) ma za sobą najgorszy pod względem finansowym pierwszy kwartał w historii. W pierwszych trzech miesiącach roku chemiczny potentat stracił 282 mln zł osiągając zaledwie 1,2 mld zł przychodu. Dla porównania przed rokiem przychód wyniósł prawie 2,7 mld zł, a zysk przekroczył 707 mln zł. Słabe wyniki to, jak tłumaczy zarząd "Puław", wynik m.in. wojny na Ukrainie i zachwiania równowagi podażowo-popytowej na europejskim rynku, co doprowadziło do wstrzymania produkcji.

Według "Pulsu Biznesu", sposobu na wsparcie chemicznego koncernu od kilku tygodni szuka Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wtorkowy artykuł sugeruje, że jednym z rozwiązań branych pod uwagę jest wyłączenie puławskich zakładów spod kurateli Grupy Azoty i przejęcie ich przez PKN Orlen. Gigant z Płocka w ostatnich latach przeprowadził akwizycję m.in. PGNiG, Energi i Lotosu. W skład orlenowskiego portfela spółek wchodzi także włocławski Anwil. Czy do tego coraz liczniejszego grona trafi także puławska część Grupy Azoty?

O sprawę zapytaliśmy dawny resort skarbu, czyli MAP, ale ten doniesień "PB" nie komentuje.

- Spółki giełdowe, jak "Puławy" S.A. i PKN Orlen S.A., ze względu na swój charakter są zobowiązane do informowania o wszelkich zmianach w pierwszej kolejności swoich inwestorów - zaznaczają pracownicy biuro prasowego ministerstwa sugerując skierowanie pytań do wskazanych spółek.

W Puławach na temat potencjalnego mariażu z Orlenem na razie mówi się niewiele. Wiceprezes puławskiego przedsiębiorstwa, Jacek Janiszek, przyznał, że o takich planach nic nie wie.

- Myślę, że jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby odnosić się do takiego rozwiązania - powiedział.

W połączenie Azotów i Orlenu nie wierzy natomiast poseł Krzysztof Szulowski. - Mam wątpliwości, czy na takie połączenie zgodę wyraziłyby instytucje europejskie, w tym nasz UOKiK. Moim zdaniem to tylko spekulacje, które wynikają z tego, że obecnie trwa negocjowanie nowej umowy na zakup gazu pomiędzy Grupą Azoty, a PGNiG - ocenia parlamentarzysta.

Sam Orlen planów wchłonięcia puławskich Azotów nie potwierdza. "Jesteśmy poważną firmą i jeśli podejmowane są tego typu decyzje, komunikujemy je za pośrednictwem raportów. Nie ma żadnych podjętych decyzji w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje, że jest to prawdą" - stwierdził podczas konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes firmy.

Przypominamy, że w odróżnieniu od szorujących po finansowym dnie Azotów, grupa kapitałowa z Płocka generuje wysokie zyski. W pierwszym kwartale roku osiągnęła 110 mld zł przychodu zarabiając na czysto ponad 9 mld zł.