Mama była leciwą osobą, mogła umrzeć, ale dlaczego w takich cierpieniach? Córka pensjonariuszki pyta o śmierć matki

Odrestaurowany zabytkowy budynek, zadbane trawniki, ogród. Pałac Nałęczów w Strzelcach na zdjęciach w internecie prezentuje się imponująco. Odwiedzam go 21 września. Nie umawiałam się wcześniej, ale problemu z wejściem nie mam. Podjeżdżam pod bramę, przez domofon tłumaczę, że po drodze mijałam bilbord i chciałabym zerknąć, jak jest w środku.

A jest czysto, pachnie jedzeniem (akurat jest pora obiadowa), przy stołach siedzi kilkudziesięciu staruszków. Wokół krząta się uśmiechnięta obsługa w różowych koszulkach. Jest ciepło i rodzinnie, są nawet zwierzęta. – Psy mamy trzy – uśmiecha się młoda dziewczyna. Mogę się rozejrzeć, ale bez zaglądania do pokoi. – Wszystkie są zajęte. Obecnie mamy sześćdziesięciu pensjonariuszy – tłumaczy.

Pobyt tutaj kosztuje 5 tys. zł w dwójce, 6 tys. zł w jedynce. Cena nie obejmuje leków i pampersów. – Lekarz jest raz w tygodniu, jak coś się dzieje, to wzywamy karetkę.

Czasami potrzeba oddechu

Przyjechałam tu, bo kilka dni wcześniej karetką z pałacu wyjechała 91-letnia pani Adela. Zmarła w szpitalu tego samego dnia.

– Mama była leciwą osobą, mogła umrzeć, ale dlaczego w takich cierpieniach? – dopytuje jej córka. 17 października złożyła doniesienie do puławskiej prokuratury. Już dostała wezwanie na przesłuchanie.

– Była osobą leżącą, ale zadbaną i wypielęgnowaną. Cztery razy w tygodniu przychodziła pielęgniarka, co miesiąc wymieniała jej cewnik. Nigdy nie doszło do żadnego stanu zapalnego – opowiada pani Anna z Kazimierza Dolnego, która na stałe zajmowała się swoją mamą od lutego. – Zupełnie przypadkiem dowiedziałam się o tym, że mogę skorzystać z rządowego programu „opieka wytchnieniowa”.

To program, na który rocznie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydaje 60 mln zł. Wśród blisko siedmiuset gmin i powiatów, które wystarały się o pieniądze, jest gmina Kazimierz Dolny. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kierował podopiecznych właśnie do prywatnego ośrodka opieki w Strzelcach. Pieniądze miał na trzech pacjentów. Niemałe, bo opłacane przez ministerstwo stawki za całodobową opiekę to 600-800 zł dziennie.

– Naprawdę długo się wahałam, ale czasem człowiek potrzebuje oddechu. Po wielu rozmowach w rodzinie stwierdziliśmy, że przecież przez 14 dni nic złego nie może się wydarzyć – opowiada pani Anna. – Wiem, że OPS w Kazimierzu poinformował Pałac Nałęczów o tym, że mama jest pacjentem szczególnej troski. I dostał zapewnienie, że takimi pacjentami również się tam zajmują.

Pani Adela transportem medycznym do Pałacu Nałęczów pojechała 1 września. – Już wtedy uderzył mnie zakaz wchodzenia do pokoi pensjonariuszy. Ale uparłam się i weszłam. Gdy przyjechałam odwiedzić mamę 3 września, to już do jej pokoju nie zostałam wpuszczona. Zwieźli mi ją na wózku, nakarmiłam zupą, posiedziałyśmy. Była przygaszona, ale pomyślałam, że tęskni za domem. Wyszłam nawet dość podbudowana, niczego złego się nie spodziewałam – opowiada kobieta.

Mama trochę się odwodniła

Przyznaje, że martwić zaczęła się dopiero po kolejnej wizycie w ośrodku – 9 września.

– Zobaczyłam wtedy człowieka o 10 lat starszego. Zgarbiona, brodą prawie dotyka kolan, w ręce wenflon. Dali jej do ręki butelkę, mimo że przecież sama się nie napije. Poprosiłam o słomkę, piła tak łapczywie, jakby cały dzień nie piła. Mówiła, że jest bardzo zmęczona, że chce się położyć – opowiada córka. – Zapytałam o ten wenflon. Od pani w recepcji usłyszałam, że to na wzmocnienie, bo mama słabo jadła. Opiekunka z kolei przyznała, że „trochę się odwoniła”. Żałuję, że jej wtedy od razu nie zabrałam.

Telefon z ośrodka odebrała 12 września rano. Panią Adelę pogotowie zabrało do szpitala. – Gdy dojechałam z mężem na SOR, zobaczyłam, jak wiozą ją w masce tlenowej na prześwietlenie płuc. Strasznie jęczała, musiała bardzo cierpieć. Lekarz z oddziału wewnętrznego powiedział że przyjechała w stanie krytycznym. Zapytał też, kiedy ostatni raz ją widziałam – opowiada córka.

Pani Adela zmarła tego samego dnia. W szpitalnym wypisie lekarz prowadzący podaje m.in. zapalenie płuc, zakażenie układu moczowego, odleżyny II, III i IV stopnia.

Krystyna Daszyńska, dyrektor prywatnego domu opieki w Strzelcach, przekonuje, że „pensjonariuszka została przywieziona karetką w stanie bardzo ciężkim.”

– Przyjechała na pobyt 14 dniowy, za który ma zapłacić MOPS w Kazimierzu Dolnym, do chwili obecnej nie jest to jeszcze uregulowane. Córka do tej pory nie zabrała żadnych rzeczy swojej mamy i nie uregulowała płatności za wyroby medyczne – mówi dyr. Daszyńska. – Na prośbę wszelkich umocowanych do tego organów przekażemy całą dostępną dokumentację, która potwierdzi, że miała zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie. Przeciwko naszej placówce nigdy nie toczyło się żadne postępowanie, nikomu nie zostały postawione zarzuty.

Pogorszenie stanu zdrowia

Od zeszłego roku doniesienia na ośrodek Pałac Nałęczów do puławskiej prokuratury złożyły trzy inne osoby. Wszystkie wskazują na niewłaściwą opiekę na podopiecznymi ze strony jego pracowników, która miała się przyczynić do pogorszenia stanu zdrowia ich bliskich.

– Postępowanie w tej sprawie obecnie jest zawieszone z uwagi na brak opinii biegłych medycyny sądowej. Cały czas poszukujemy ośrodka, który podjąłby się tego zadania – mówi Grzegorz Kwit, szef Prokuratury Rejonowej w Puławach.

Z tych trzech osób jedna już nie żyje, zmarła w innej placówce. Doniesień na inne podobne ośrodki do puławskiej prokuratury nie było.

OPS w Kazimierzu Dolnym z domem opieki w Strzelcach już nie współpracuje. – Gdy zaczęły docierać do nas nienajlepsze opinie na temat tego miejsca, umowa ta została rozwiązana. Tak zdecydowała kierownik naszego OPS-u – mówi Bartłomiej Godlewski, zastępca burmistrza Kazimierza Dolnego. – Ale chciałbym podkreślić, że nie mamy żadnych dowodów, które świadczyłyby o tym, że w Pałacu Nałęczów dzieje się coś złego – zaznacza.

Ośrodek w Strzelcach jest jednym z 21. prywatnych domów opieki objętych nadzorem i kontrolą wojewody lubelskiego. – Skargi na te placówki wpływają rzadko, częściej prośby o interwencje i inne zapytania dotyczące ich funkcjonowania. Wszystkie są wyjaśniane na bieżąco. Kompleksowe kontrole odbywają się co 3-4 lata – informuje Agnieszka Strzępka, rzecznika wojewody lubelskiego. Jak dodaje, do tej pory żadnych skarg na ośrodek w Strzelcach nie było.