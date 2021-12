Puławy. Utonięcie na terenie starej kopalni piachu

HiT uderzy już od września. Już wiadomo, czego mają się uczyć licealiści

To od nauczycieli będzie zależało, czy nowy przedmiot „Historia i teraźniejszość” będzie hitem czy kitem – to wniosek z rozmów z lubelskimi pedagogami, którzy przeanalizowali już projekt rozporządzenia wprowadzający go do szkół.