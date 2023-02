Targowisko ma się przeprowadzić. Na jego miejscu może stanąć nowa galeria handlowa

Mieszkańców Dęblina czeka zmiana handlowych przyzwyczajeń i poprawa komfortu zakupów przy ul. 15 Pułku Piechoty. W niedalekiej przyszłości, zamiast przy stadionie, miejskie targowisko ma zostać przeniesione na parking przy ul. Krzywej, niedaleko cmentarza. Na zlecenie Ratusza wybrana firma przygotowała koncepcję zagospodarowania miejskiej działki pod przyszły plac targowy. Cały teren zostałby ogrodzony i utwardzony kostką. Zgodnie z dokumentem, w zależności od wariantu, znalazłoby się na nim od 107 do 118 stoisk do handlu z samochodów lub straganów.

Na miejscu znalazłyby się także: kontener biuro-socjalny do obsługi targowiska, toalety i altana śmietnikowa.

Przymiarki do przeprowadzki miejskiego targowiska do nowej lokalizacji to skutek zamiaru sprzedaży działki, na której targ funkcjonuje obecnie. Chodzi o dość duży teren w pobliżu stadionu, z dostępem do drogi krajowej nr 48, uzbrojony w sieć energetyczną, gazową, kanalizację i wodociąg. Należąca do miasta działka ma ponad 1,3 hektara, a jej wartość oszacowano na 2,7 mln zł. To najdroższa miejska nieruchomość, która znalazła się w tegorocznym wykazie miejskich gruntów przeznaczonych do sprzedaży. Miejscy urzędnicy przyznają, że pracują już nad ogłoszeniem przetargu, który ma zostać ogłoszony w pierwszej połowie roku.

Zgodnie z miejscowym planem we wskazanym miejscu może powstać duży, piętrowy (wysokość od 8 do 15 metrów) obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2 tys. mkw. O grunt już pytają firmy stawiające galerie i parki handlowe. Wewnątrz budynku, zgodnie z założeniami, znaleźć miałoby się co najmniej kilkanaście lokali. Poza sklepami spożywczymi, odzieżowymi, czy salonikami prasowymi, mowa jest o punktach gastronomicznych, klubie fitness, siłowni i kinie.

Zanim przy ul. 15 Pułku Piechoty stanie handlowy gmach, miasto będzie musiało znaleźć inwestora, który wyłożony na stół oczekiwaną sumę. Według założeń lokalnych władz, do ceny sprzedaży dodana może zostać kwota potrzebna do sfinansowania nowego targowiska. Rozważane jest też związanie przyszłego właściciela działki obowiązkiem budowy placu targowego na podstawie przygotowanej już koncepcji.

Kiedy możemy spodziewać się prac budowlanych przy Krzywej?

– Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, jeśli chodzi o to przedsięwzięcie. Plac targowy wymaga przygotowania pełnej dokumentacji i pozwolenia na budowę. Jeśli to my będziemy inwestorem, zadanie to musi zostać również wpisane również do budżetu – wylicza Henryk Rozenbajgier, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji.

W optymistycznym wariancie budowa placu mogłaby ruszyć już w przyszłym roku. Dłużej dęblinianie poczekają na powstanie galerii lub parku handlowego przy 15 Pułku Piechoty. Jeśli jednak plan miejskich władz się powiedzie, otwarcie tego obiektu jest możliwe jeszcze w tej dekadzie.