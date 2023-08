Warto spojrzeć w niebo. Na Ziemię spadnie pył komety

Ewakuacja zakończona. Lotniczą bombę podejmują saperzy z Dęblina [relacja]

Zaledwie kilka osób zgłosiło się do miejsca tymczasowego pobytu na Arenie Lublin po rozpoczęciu ewakuacji części Bronowic, Kośminka i Tatar. – Większego ruchu spodziewamy się w okolicach południa – mówi jeden z miejskich urzędników. Do godz. 11 swoje mieszkania musi opuścić ok. 14 tys. mieszkańców.