Weekend przedświąteczny w Galerii Zielona!

W sobotę 12 kwietnia zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego imienia Siostry Klary Staszczak w Puławach.

Na kiermaszu będzie można zakupić wyjątkowe rękodzieło, piękne świąteczne stroiki, świece, ceramikę wykonane przez wychowanków i wychowawców Ośrodka.

W niedzielę handlową 13 kwietnia Galeria Zielona i Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa zapraszają na znane i lubiane przez mieszkańców Puław wydarzenie. Puławska Wymiana Roślin! Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci i nie tylko!

Galeria Zielona oferuje Państwu wszystko to, co sprzyja udanym zakupom. Bogata oferta to możliwość dokonania zakupów w markowych sklepach.

poniedziałek–sobota

9:00–20:00

niedziela handlowa

11:00–19:00

Do zobaczenia w Galerii Zielona!