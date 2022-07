S19. Radzyń Podlaski – Międzyrzec Podlaski. Wiadomo, kiedy podpisanie umowy

Chodzi o S19 od Radzynia Podlaskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. Mimo, iż jest to teren województwa lubelskiego, to za tę inwestycję odpowiada kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Niedawno GDDKiA podała: – Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu na realizację drogi ekspresowej S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy.

Najniższą ofertę w przetargu złożyła chińska firma Stecol Corporation. Za swoją pracę chce 570,7 mln złotych.

– Na początkowym fragmencie, o długości ok. 3 km, nowa dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę. W ramach inwestycji planowane są dwa węzły drogowe (Kąkolewnica - w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ). Ponadto wybudowane zostaną cztery mosty, 11 wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt dużych i średnich, dziewięć przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne – opisywali już wcześniej nową cześć S19 drogowcy.

Na zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi wykonawca będzie miał 36 miesięcy od podpisania umowy. Do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych.

Wiadomo, że umowa z chińską firmą zostanie podpisana we wtorek o godz. 8.45. W tym wydarzeniu udział ma wziąć wiceminister infrastruktury Rafał Weber .