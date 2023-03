Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie informuje

Pożyczki na dowód - pomoc w wakacyjnych wydatkach

Wakacje to nie tylko przyjemności, ale również masa wydatków związana z urlopowym czasem. Nie każdy może sobie pozwolić na to, aby zapłacić za wypoczynek poza miejscem zamieszkania z własnych oszczędności. W takich chwilach ratunkiem są pożyczki, do których uzyskania wystarczy... dowód osobisty. Kto może się o nią starać? Jak wygląda cała procedura? Omawiamy wszystko w poniższym artykule.