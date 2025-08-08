Ogłoszenie Syndyka Masy Upadłości

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.
Miał być wspólny spacer ulicami Chełma w ramach licytacji na rzecz WOŚP. Zamiast tego – milczenie, rozczarowanie i wzajemne oskarżenia. Zwycięzca aukcji, który zapłacił 1660 złotych za spacer z prezydentem Jakubem Banaszkiem, nie doczekał się realizacji nagrody.
Niby miasto, a widoki jak na wsi. Na lubelskim osiedlu Węglin Południowy pomiędzy blokami przy ul. Jantarowej na na pole wjechał kombajn, który rozpoczął koszenie ostu.
Dzisiaj rozpoczynają się 20. Międzynarodowego Zawody Balonowe w Nałęczowie. Ceremonia otwarcia o godz. 21 w Parku Zdrojowym. Loty potrwają do soboty. O zwycięstwo walczą zawodnicy z Polski i zagranicy.
Dobra wiadomość dla kierowców i pasażerów kolei. Jest szansa na znaczne zwiększenie liczby dostępnych miejsc parkingowych przy cierpiącym na ich niedobór dworcu kolejowym Puławy Miasto.
Nie ma dobrych i złych emocji. Każda z nich jest po coś – problem pojawia się gdy jej nasilenie jest niewspółmierne do sytuacji. Tak jest z lękiem.
Wybór materaca dla malucha to jedna z tych decyzji, które mają realny wpływ na jego codzienne samopoczucie. Choć może się wydawać, że rozmiar 120x60 cm to po prostu „jeden z wielu”, w rzeczywistości ten kompaktowy format świetnie sprawdza się w wielu sytuacjach. Jak wybrać odpowiedni model i na co warto zwrócić uwagę, by Twoje dziecko spało spokojnie — i bezpiecznie?
Założenie firmy w Anglii i zarządzanie nią z Polski jest nadal możliwe, jednak po Brexicie wiąże się z nowymi regulacjami prawnymi. Zmieniły się zasady obrotu towarami, uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dostęp do niektórych form działalności. W artykule przedstawiamy, jak wygląda prowadzenie firmy zarejestrowanej w Anglii przez polskiego przedsiębiorcę, jakie są dostępne formy prawne, jakie ograniczenia warto znać i z jakimi obowiązkami trzeba się liczyć przy prowadzeniu działalności z Polski.
Słoneczna sobota, śmiech dzieci, muzyka na żywo i tłumy mieszkańców oraz turystów – tak wyglądał wielki finał naszej wakacyjnej akcji „Spotkajmy się nad wodą” zorganizowanej z okazji 25-lecia portalu dziennikwschodni.pl.
W Sądzie Okręgowym w Lublinie rozpoczął się dzisiaj proces 27-latka z Dęblina, który na początku roku potrącił i dwukrotnie przejechał znajomego. Poszkodowany ledwo uszedł z życiem. Sprawcy grozi dożywocie.
Aż trudno uwierzyć. Nieznany sprawca zdewastował stojący w Domostawie pomnik poświęcony ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. Na jego cokole znalazła się namalowana farbą czarno-czerwona flaga oraz napis w języku ukraińskim "chwała UPA".
O problemach Unii Bełżyce słychać już od kilku tygodni. Piłkarze zawiesili nawet treningi, a klub nie przystąpił do rozgrywek Pucharu Polski. Niedawno nawet otrzymaliśmy informację, że Unia zamierza się wycofać z rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej.
Gminie Chełm marzy się realizacja projektu, który może całkowicie odmienić gospodarcze oblicze regionu. Ponad 100 hektarów gruntów przy linii kolejowej i trasie S12 może stać areną dla jednej z najważniejszych inwestycji logistycznych w tej części Polski – Intermodalnego Suchego Portu w Srebrzyszczu.
Zadań do wykonania będzie sporo, bo to duża impreza. Dlatego potrzeba rąk do pracy. Organizatorzy tegorocznych Chmielaków Krasnostawskich szukają chętnych. Ale na zarobek nie ma co liczyć. Chodzi o wolontariat.
To z pewnością będzie jedna z najdroższych dróg w powiecie bialskim. Rusza budowa nowej trasy z krajowej „dwójki” do portu przeładunkowego w Małaszewiczach.
