Ogłoszenie Wójta Gminy Wysokie

Gmina Hrubieszów i powiat hrubieszowski organizują w niedzielę wspólne święto plonów. Dożynki w Kozodawach zaczną się częścią oficjalną, a zakończą artystyczną i rozrywkową z koncertami zespołów disco polo.
Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski ma nowego rzecznika prasowego. Został nim Marcin Bubicz.
Rafał Zwolak w roli Bernardo Morando, także zamojscy radni i mieszkańcy Zamościa wystąpią w sobotę na Rynku Wielkim w spektaklu "Czy tak było" według scenariusza Marii Duławskiej, w reżyserii Wojciecha Wojciechowskiego.
Zawodniczki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin trenują już w coraz szerszym składzie. W ostatnim czasie do drużyny dołączyła Aldona Morawiec.
Blisko 5,4 mln złotych wyda w tym roku Zamość na działania wynikające z Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej. Mają być za to kupowane m.in. agregaty prądotwórcze i cysterny na wodę. W planach są też szkolenia, a także wykonanie ekspertyz dla miejsc, w których w sytuacjach kryzysowych mogliby się chronić mieszkańcy.
EuroPark w Chełmie nie powstanie. Zamiast niego miasto szykuje nową koncepcję – EastPark. Prezydent Jakub Banaszek zapowiada prawie 300 hektarów terenów inwestycyjnych i horyzont realizacji sięgający roku 2030. Jednak projekt wymaga budowy nowych szlaków komunikacyjnych i zaciągnięcia kredytu, a jego powodzenie zależy od prywatnych właścicieli gruntów.
Wrodzony brak odporności, w terminologii medycznej określany jako Pierwotne Niedobory Odporności (PNO) lub Wrodzone Błędy Odporności, u dzieci może przez wiele lat nie dawać żadnych objawów, przez co jest trudniejszy do zdiagnozowania. U niektórych dzieci pojawiają się natomiast częste zakażenia, niekiedy o ciężkim przebiegu, które powinny skłonić do wizyty u lekarza. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź.
Dbanie o groby bliskich to ważny element pamięci i szacunku. Chcemy, aby miejsce spoczynku zawsze wyglądało schludnie i było otoczone pięknymi dekoracjami. Niestety, wiatr, deszcz, słońce i mróz potrafią szybko zniszczyć nawet najpiękniejsze kompozycje kwiatowe. Wybór odpowiednich wiązanek, wkładów i wazonów ma kluczowe znaczenie, jeśli zależy nam na tym, by dekoracje przetrwały dłużej niż tylko kilka dni. W tym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, aby grób bliskich prezentował się godnie przez wiele tygodni, a nawet miesięcy.
Po wielu latach oczekiwań ulica Janowska przestanie straszyć dziurami. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Janowskiej.
Jakiej pogody mogą się spodziewać mieszkańcy województwa lubelskiego między 5 a 7 września? O szczegółach opowie Katarzyna Rybacka.
W piątek o godzinie 19 rozegrany zostanie w Białej Podlaskiej wojewódzki finał Pucharu Polski
Gwiazdą niedzielnej imprezy będzie Mateusz Mijal, a starostami dożynek powiatu tomaszowskiego, któe odbędą się w niedzielę w Tyszowcach - Anna Litwińczuk i Arkadiusz Jurkiewicz.
Po ponad dwóch latach przerwy Hetman Zamość znowu zagra naprawdę u siebie, na stadionie przy ul. Królowej Jadwigi. Drużyna trenera Łukasza Gieresza w piątek o godz. 17 zmierzy się z Lublinianką.
Z reguły coś dla ducha, a tym razem również dla ciała zaserwuje Zamojski Dom Kultury. I zaprasza na sobotnie (6 września) wydarzenie pod hasłem Czelyndż dej.
