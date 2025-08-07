Sprzedaż nieruchomości - lokal użytkowy w Puławach ul. Słowackiego 22

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.
Aż trudno uwierzyć. Nieznany sprawca zdewastował pomnik poświęcony ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. Na jego cokole znalazła się namalowana farbą czarno-czerwona flaga oraz napis w języku ukraińskim "chwała UPA".
O problemach Unii Bełżyce słychać już od kilku tygodni. Piłkarze zawiesili nawet treningi, a klub nie przystąpił do rozgrywek Pucharu Polski. Niedawno nawet otrzymaliśmy informację, że Unia zamierza się wycofać z rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej.
Gminie Chełm marzy się realizacja projektu, który może całkowicie odmienić gospodarcze oblicze regionu. Ponad 100 hektarów gruntów przy linii kolejowej i trasie S12 może stać areną dla jednej z najważniejszych inwestycji logistycznych w tej części Polski – Intermodalnego Suchego Portu w Srebrzyszczu.
Zadań do wykonania będzie sporo, bo to duża impreza. Dlatego potrzeba rąk do pracy. Organizatorzy tegorocznych Chmielaków Krasnostawskich szukają chętnych. Ale na zarobek nie ma co liczyć. Chodzi o wolontariat.
To z pewnością będzie jedna z najdroższych dróg w powiecie bialskim. Rusza budowa nowej trasy z krajowej „dwójki” do portu przeładunkowego w Małaszewiczach.
Pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku. Za kilka dni kolejna, już szósta. Zamojskie Winogranie odbędzie się w najbliższy weekend.
W niedzielę GKS Górnik Łęczna rozpoczyna nowy sezon. Na początek podopieczne Artura Bożyka czeka trudna rywalizacja ze Śląskiem Wrocław.
Potencjalnych klientów jest ponad 120. Do wydania ok. 80 tys. zł. Za tyle będą mogli przez kilka miesięcy dbać o swoje fryzury. I nie zapłacą za to ani grosza, a fryzjerka przyjedzie do nich do domu.
Przy Castoramie w Białej Podlaskiej powstanie park handlowy. Właściciel dostał kredyt na inwestycję.
Na razie podpisano list intencyjny, ale prawdopodobnie jeszcze w tym roku dojdzie do zawarcia formalnej umowy i Zamość zyska nowe miasto partnerskie, pierwsze polskie. Ta współpraca ma dać korzyści obu samorządom.
13 migrantów z Afganistanu przekroczyło granicę na rzece Bug łodzią pontonową. Wpadli w ręce Straży Granicznej dzięki barierze elektronicznej.
Pafos FC pokonało 1:0 Dynamo Kijów w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Spotkanie zostało rozegrane w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.
Zwierzęta kojarzone raczej z Puszczą Białowieską coraz częściej widywane są w powiecie bialskim. W czwartek rano dwa żubry we wsi Kijowiec-Kolonia spotkał pan Kajetan.
Tatuaż to nie tylko sztuka – to także sposób na życie, niezależność i pasję przekutą w zawód. Marta, doświadczona tatuatorka z 13-letnim stażem, stworzyła program, który przygotowuje kobiety do wejścia w ten świat bez strachu, za to z pewnością i konkretnym planem działania.
Mała Elizka zmarła w 2021 roku po rocznej walce o życie. Jej mama, Natalia miała zastrzeżenia do szpitala w Parczewie. Prokuratura oskarżyła jednego z lekarzy. Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.
